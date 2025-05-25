Fitch подтвердило рейтинг «ограниченного дефолта» для Украины

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Причина подтверждения рейтинга

Причина — продолжающаяся реструктуризация внешнего коммерческого долга и отсутствие окончательного соглашения с кредиторами.

Fitch отмечает, что действующий статус связан с тем, что Украина еще не нормализовала отношения с большинством внешних кредиторов, в частности, не достигла договоренностей относительно варрантов ВВП на $2,6 млрд и отдельных кредитов, таких как Cargill на $0,7 млрд. До завершения переговоров рейтинг будет оставаться на нынешнем уровне.

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В то же время, Fitch подтвердило более высокий рейтинг — CCC+ — для долговых обязательств в национальной валюте.

Агентство объясняет это продолжением обслуживания внутреннего долга, большинство которого принадлежит НБУ и государственным банкам, что снижает стимулы к его реструктуризации.

Напомним, «Минфин» писал, что 31 мая 2021 года Украина впервые выплатила $40 млн по ВВП-варантам.

Предыстория

ВВП-варранты появились как продукт реструктуризации долга в 2015 году, когда кредиторы в обмен на них согласились списать $3,6 млрд долга Украины. Суммарная номинальная стоимость украинских ВВП-варрантов составляет $3,24, а срок их обращения истечет в 2040 году.

По правилам варрантов, Украина не платит кредиторам, если экономика растет медленнее 3%. При росте ВВП от 3% до 4% в год кредиторы могут рассчитывать на 15% этого одного процента роста.

Что такое ВВП-варранты

Варранты или инструменты возобновляемой стоимости (VRI) — это долговые бумаги, которые инвесторы получают вместо списанной части долга. Выплаты по варрантам привязаны к темпам роста экономики. То есть, если экономика страны не растет или растет медленнее, чем указано в соглашении с кредиторами, то держатели варрантов не получают выплаты.

Украинские ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году вместо еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд. и не являются частью госдолга страны.