Трамп пригрозил Apple пошлиной в 25%, если компания не будет производить iPhone в США

Президент Дональд Трамп пригрозил Apple Inc. пошлиной в размере не менее 25%, если технологическая компания не будет производить iPhone в США. Об этом он написал в соцсети Truth Social, пишет Forbes.ua.

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Что известно

«Я давно сообщил Тиму Куку из Apple и ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в США, будут производиться в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо», — отметил Трамп в своем сообщении.

В противном случае, заявил президент США, для Apple установят пошлину в размере «не менее 25%».

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Фьючерсы на американские акции упали до сессионных минимумов на фоне заявления Трампа, лидерами понижения стали контракты Nasdaq 100. Акции Apple упали на 4%.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Apple производит большинство своих iPhone в Китае и не имеет производства смартфонов в США — хотя компания пообещала нанимать больше работников в стране и вложить $500 миллиардов во внутреннюю экономику в течение следующих четырех лет.