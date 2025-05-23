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23 мая 2025, 18:37 Читати українською

Повышение минимальной пенсии до 4 000 гривен обойдется более чем в 26 миллиардов в год — Гетманцев

Повышение минимального размера пенсионных выплат в Украине до 4000 грн требует дополнительного финансирования в размере около 2,2 млрд грн в месяц, что составляет 26,4 млрд грн в год. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Повышение минимального размера пенсионных выплат в Украине до 4000 грн требует дополнительного финансирования в размере около 2,2 млрд грн в месяц, что составляет 26,4 млрд грн в год.
Фото: НБУ

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«Абсолютно соглашаюсь с пенсионерами, что минимальная пенсия в размере около 2 300 грн неприемлема. Эту проблему нужно решать, хотя задача сложная. Повысить минимальную пенсию нужно хотя бы до 4 000 гривен. По расчетам дополнительные расходы бюджета будут составлять примерно 2,2 млрд грн в месяц», — отметил он.

Он отметил, что в годовом исчислении сумма (26,4 млрд грн), необходимая для повышения минимальной пенсии, сравнима с потерями госбюджета от теневого рынка табака.

«Еще одним источником должно стать отмена спецпенсий. И это тоже резерв, который позволит увеличить минимальные, а, соответственно, и средние пенсии в государстве», — добавил Гетманцев.

По его словам, повышение пенсий не только поможет людям в столь трудные времена, но и стимулирует развитие экономики.

«Эти деньги полностью возвращаются в экономику и стимулируют рост спроса на товары, прежде всего, отечественного производства», — сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Читайте также: Кабмин разрешил получать пенсии в любом банке ВПЛ, украинцам за рубежом и на ВОТ

Напомним

По данным Пенсионного фонда, в Украине сейчас насчитывается более 10,3 млн. пенсионеров.

«Минфин» писал, что после индексации средняя пенсия составляет 6 341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает 3 340 грн пенсии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Aleksandr09
Aleksandr09
23 мая 2025, 19:49
#
Украина потеряла 770 млн долл на закупках оружия за рубежом". Как раз в аккурат сумма, еще гетьманцеву и слугам на мороженко хватит
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