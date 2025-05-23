Трамп призывает ввести 50% пошлины на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил о безрезультатности торговых переговоров с Брюсселем и предлагает ввести 50% пошлины на импорт из ЕС начиная с 1 июня 2025 года. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

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По его словам, многочисленные барьеры делают сотрудничество с Евросоюзом крайне непростым.

«Европейский Союз, который был создан прежде всего для получения выгоды от Соединенных Штатов в торговле, оказался очень трудным партнером. Их значительные торговые барьеры, НДС, бессмысленные корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные судебные тяжбы против американских компаний привели к торговому дефициту из США, превышающему $250 млн в год. Эта сумма абсолютно неприемлема. Наши переговоры с ними ни к чему не приводят! Поэтому я предлагаю ввести прямой 50%-ный таможенный тариф на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. Таможенные пошлины не будут применяться, если продукт произведен или изготовлен в Соединенных Штатах», — написал Трамп.

Напомним

На прошлой неделе Трамп объявил, что в ближайшие две-три недели будут определены ставки пошлин для торговых партнеров страны, поскольку его администрация не может вести переговоры со всеми странами из-за ограниченных ресурсов.