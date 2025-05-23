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23 мая 2025, 15:45 Читати українською

Дания повышает пенсионный возраст до самого высокого уровня в Европе

Парламент Дании принял закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста до 70 лет. Это самый высокий показатель в Европе, сообщает BBC.

Парламент Дании принял закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста до 70 лет.
Фото: freepik.com

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«За» проголосовал 81 депутат, против — 21.

Документ предусматривает, что к 2040 году пенсионный возраст в Дании составит 70 лет. В этом возрасте на пенсию будут выходить все родившиеся после 31 декабря 1970 года.

С 2006 года Дания привязала официальный пенсионный возраст к продолжительности жизни и пересматривала его каждые пять лет. В настоящее время он составляет 67 лет, но вырастет до 68 в 2030 году и до 69 в 2035 году.

В последние недели Копенгаген охватили протесты против повышения пенсионного возраста, к которым присоединились профсоюзы.

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Что в других странах Европы

Самый низкий возраст ухода на пенсию в Швеции — он установлен на уровне 63 лет. В Италии стандартный пенсионный возраст составляет 67 лет, однако, как и в случае с Данией, он подлежит корректировке в соответствии с показателями продолжительности жизни и может быть увеличен в 2026 году.

В Великобритании граждане, рожденные с 6 октября 1954 по 5 апреля 1960 года, выходят на пенсию в 66 лет. Однако для родившихся позже государственный пенсионный возраст будет постепенно увеличиваться.

Во Франции в 2023 году был принят закон, повысивший пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
neverice
neverice
23 мая 2025, 15:59
#
Яка б середня тривалість життя не була, але вік за 70 — це вже відверта старість. Середню тривалість життя можна збільшити. Але це середнє. Люди в 70 там такі ж старі, як і тут. Просто куди менша смертність до 70.
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0
penetrator1963
penetrator1963
23 мая 2025, 16:16
#
То они готовятся и мобилизационный возраст поднимать)
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