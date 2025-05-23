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23 мая 2025, 13:11 Читати українською

OnlyFans могут продать за $8 миллиардов — Reuters

Владелец OnlyFans, компания Fenix ​​International Ltd, ведет переговоры о продаже компании группе инвесторов за около $8 млрд. Об этом сообщили Reuters три источника, знакомых с этим вопросом.

Владелец OnlyFans, компания Fenix ​​International Ltd, ведет переговоры о продаже компании группе инвесторов за около $8 млрд.

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Группу возглавляет Forest Road Company, инвестиционная фирма из Лос-Анджелеса.

Согласно источникам и документам, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), некоторые руководители Forest Road были частью специальной компании по приобретению, которая вела переговоры о выводе OnlyFans на биржу в 2022 году.

Отмечается, что переговоры ведутся, по меньшей мере, с марта. Три источника сообщили, что соглашение может быть достигнуто в течение следующей недели или двух. Также рассматривается первоначальное публичное размещение акций.

Единственным акционером OnlyFans есть Леонид Радвинский, американец украинского происхождения. Он приобрел OnlyFans в 2018 году и выплатил себе минимум $1 млрд дивидендов за последние три года, согласно британским документам.

Онлайн-платформа OnlyFans стремительно набрала популярность во время пандемии COVID-19. Создатели контента для взрослых продают подписку на свои материалы. OnlyFans занимает 20% от заработка авторов контента.

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За финансовый год, закончившийся в ноябре 2023 года, компания OnlyFans заработала $6,6 млрд согласно документам для британских регуляторов. Это значительный рост по сравнению с $375 миллионами в 2020 году.

Основанная в 2017 году, компания Forest Road — это инвестиционная фирма, интересующаяся медиа, возобновляемой энергетикой и цифровыми активами. Среди ее предприятий — гоночная команда Формулы E. В 2024 году она расширила свой консалтинговый бизнес, приобретя контрольный пакет акций инвестиционного банка ACF.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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