Российские активы не разморозят до прекращения агрессии и возмещения ущерба Украине — G7

Суверенные активы рф будут оставаться замороженными, пока россия не прекратит свою агрессию против Украины и не возместит нанесенный ущерб. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам саммита министров финансов стран «Большой семерки» (G7).

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«Мы подтверждаем, что согласно нашим соответствующим правовым системам, суверенные активы россии в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока россия не прекратит свою агрессию и не возместит нанесенный Украине ущерб», — говорится в сообщении.

Министры финансов G7 также выразили поддержку «действующим усилиям по прекращению огня».

«Если договориться о таком прекращении огня не удастся, мы продолжим рассматривать все возможные варианты, в том числе увеличение давления, в частности, путем дальнейшего усиления санкций», — отмечается в коммюнике.

Напомним

«Минфин» писал, что Великобритания объявила о введении «широкомасштабных санкций» против России.