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23 мая 2025, 12:03 Читати українською

Российские активы не разморозят до прекращения агрессии и возмещения ущерба Украине — G7

Суверенные активы рф будут оставаться замороженными, пока россия не прекратит свою агрессию против Украины и не возместит нанесенный ущерб. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам саммита министров финансов стран «Большой семерки» (G7).

Суверенные активы рф будут оставаться замороженными, пока россия не прекратит свою агрессию против Украины и не возместит нанесенный ущерб.
Фото: AI

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«Мы подтверждаем, что согласно нашим соответствующим правовым системам, суверенные активы россии в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока россия не прекратит свою агрессию и не возместит нанесенный Украине ущерб», — говорится в сообщении.

Министры финансов G7 также выразили поддержку «действующим усилиям по прекращению огня».

«Если договориться о таком прекращении огня не удастся, мы продолжим рассматривать все возможные варианты, в том числе увеличение давления, в частности, путем дальнейшего усиления санкций», — отмечается в коммюнике.

Напомним

«Минфин» писал, что Великобритания объявила о введении «широкомасштабных санкций» против России.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 мая 2025, 13:12
#
Министры финансов G7 не имеют никакого влияния на Трампа, поэтому их заявления — всего-лишь предположения.
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0
neverice
neverice
23 мая 2025, 15:02
#
З іншого боку — все, що відбувається зараз в США відбувається з відома Трампа. Важко уявити, що міністр фінансів США погодив цю заяву проти волі Трампа. Тим паче, що Трамп особисто мав приїхати до Канади на саміт.
І така заява — це доволі суттєве посилення наших позицій. Особливо у пункті відшкодування збитків. А це непоганий інструмент тиску на росію щодо умов мирного договору. Виставлена сума може варіюватись у дуже широкому діапазоні.
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