Поступления от «налога на Google» стремительно растут

За январь-март 2025 года нерезиденты, поставляющие электронные услуги украинским потребителям, уплатили НДС в бюджет 39,6 млн. евро и $43,4 млн. По состоянию на 1 апреля в гривневом эквиваленте это более 3,5 млрд. грн. Это больше на 9,5 млн евро и $8,9 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

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«На сегодняшний день соответствующие отчеты подал 121 человек», — отметил Кравченко.

По его словам, количество зарегистрированных плательщиков выросло на 26 новых участников. В Украине уже 136 компаний-нерезидентов зарегистрированы в качестве плательщиков НДС.

Больше всего поступлений бюджет держал от Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2024 году международные компании-нерезиденты, оказывающие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, задекларировали более 12,6 млрд грн налоговых обязательств.