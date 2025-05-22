Власти Швейцарии предписали Booking.com снизить комиссии для гостиниц

Швейцарский регулятор в сфере ценообразования (PUE) предписал американскому сервису онлайн-бронирования отелей Booking.com, оператором которого выступает Booking Holdings, снизить цены в Швейцарии, говорится в сообщении PUE.

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Детали

Согласно предписанию, Booking.com должен снизить комиссии для швейцарских гостиниц почти на четверть. Регулятор полагает, что они «высоки до степени злоупотребления».

Booking.com пообещал обжаловать решение и не менять комиссии до завершения этого процесса.

«Мы не согласны с принудительным снижением стоимости полностью опционального продукта», — заявил сервис.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Министерство защиты прав потребителей Испании заявило в понедельник, что приказало Airbnb удалить со своей платформы более 65 000 объявлений об аренде жилья для отдыха, заявив, что они нарушают действующие правила.