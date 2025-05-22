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22 мая 2025, 8:36 Читати українською

Самый большой участок «Земельного банка» передали в субаренду за 78,6 млн грн

Участок в Устиновской общине Кировоградской области, который считается самым большим лотом «Земельного банка», передан в пользование, победитель уплатил в бюджет полную годовую субарендную ставку в размере 78,6 млн грн с НДС. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Участок в Устиновской общине Кировоградской области, который считается самым большим лотом «Земельного банка», передан в пользование, победитель уплатил в бюджет полную годовую субарендную ставку в размере 78,6 млн грн с НДС.
Фото: depositphotos

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Что известно

Отмечается, что победителем стало ООО «Кодацкое-Агро», подписавшее договор субаренды на 14 лет и уплатившее полную годовую субаренду участка площадью 3969 га в Устиновской общине Кировоградской области.

По данным министерства, аукцион за этот участок проводился трижды. Предыдущие победители отказывались от заключения договора, однако третья попытка завершилась подписанием соглашения и поступлением полной годовой суммы субарендной платы.

По итогам последних торгов стоимость участка выросла почти в пять раз по сравнению с первоначальной и вместе с НДС составила 19 803 грн за гектар.

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ООО «Кодацкое-Агро», зарегистрированное в Днепропетровской области, до этого трижды боролось за право пользования.

«Этот участок уже давно нуждался в эффективном пользователе. Во время мониторингового выезда мы увидели, что почти 4 тысячи гектаров плодородных государственных земель долгое время простаивали и находились в небрежном состоянии. Теперь, после заключения договора, ожидаем рационального использования «бриллианта», — отметил генеральный директор ООО «Государственный земельный банк» Ярослав Ярославский.

По его словам, новый пользователь в ближайшее время планирует привести участок в строй, оперативно приступить к обработке и успеть провести посевную кампанию, а также собрать первый урожай уже этой осенью.

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В министерстве отметили, что передача наибольшего участка в пользование и поступление рекордной суммы годовой субаренды является свидетельством того, что проект «Земельный банк» работает эффективно, достигая начальных целей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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