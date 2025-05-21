«Дия» запускает новый сервис для бизнеса — мультишеринг

С 1 июня будет работать новый сервис для бизнеса — мультишеринг документов в Дии. Об этом говорится в сообщении приложения.

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Что известно

«Все цифровые копии необходимых документов поступают сразу, без лишних запросов. А клиентам не нужно ничего сканировать или отправлять по одному — все передается через Дию в несколько кликов. Это быстро, удобно и без риска ошибок или подделок», — говорится в сообщении.

Как это работает

Клиент нажимает кнопку или сканирует QR-код смартфоном с «Дией»

Выбирает документы, которые хочет отправить

Подтверждает запрос Дией.

«Мультишеринг работает даже тогда, когда у клиента нет всех документов — поступят доступные, а система покажет, чего не хватает», — отметили в пресс-службе.

Читайте: Сервис шеринга документов через «Дыю» станет платным для банков и финучреждений

Как подключить

Настройте или обновите интеграцию с Дией. Услуга платная для бизнеса, но полностью безплатная для клиентов, присылающих документы.

Все технические инструкции и информация о тарифах — на сайте integration.diia.gov.ua или в Telegram-боте @AiDiiaStartBot.