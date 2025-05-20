Минэкономики оценивает потери экспортеров в 2,9 млрд евро из-за отмены «торгового безвиза» с ЕС

Министерство экономики оценило потенциальные потери украинских экспортеров из-за отмены режима свободной торговли с Евросоюзом, прекращающего действовать 5 июня. Из-за потенциального возврата рыночных тарифов они могут потерять 2,9 млрд евро дохода в год. Об этом пишет Forbes Ukraine .

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Потерять экспортеров

Негативный вклад в рост ВВП будет на уровне -0,98 процентного пункта, говорит заместитель министерства экономики Тарас Качка.

Наибольшее влияние потенциального прекращения будут иметь экспортеры кукурузы, пшеницы, мяса птицы и сахара, добавляет замминистра.

В прошлом году объем экспорта товаров, подпадавших под тарифные квоты, вырос почти вдвое по сравнению с 2021 годом, объясняет Качка. Сумма экспорта составила 5,4 млрд евро, по данным Евростата.

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Напомним

ЕС ввел полную либерализацию торговли с Украиной 4 июня 2022 г. для поддержки местного бизнеса в условиях военной агрессии россии. Это решение отменило все пошлины, тарифные квоты и защитные меры по украинскому импорту.

После этого Совет Е С продлевал режим свободной торговли дважды, последнее соответствующее решение принято в мае 2024-го, его действие проходит в этом году 5 июня.

Еврокомиссия завершает подготовку альтернативы действующему режиму, но отказалась раскрывать подробности. «Вскоре мы представим ее Украине», — говорится в письменном ответе пресс-службы комиссии.

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В настоящее время единственный компромисс со стороны ЕК — сохранение текущих условий экспорта для чугуна и стали после окончания действия таможенных квот. Инициатива ожидает подтверждения со стороны Совета Е С .

Правительство рассчитывает до 5 июня договориться о переходном механизме, который позволит сохранить свободную торговлю с ЕС до завершения переговоров и внесение изменений в статью 29−4 Соглашения об ассоциации, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на «часе правительства» 16 мая.