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20 мая 2025, 9:14 Читати українською

Минэкономики оценивает потери экспортеров в 2,9 млрд евро из-за отмены «торгового безвиза» с ЕС

Министерство экономики оценило потенциальные потери украинских экспортеров из-за отмены режима свободной торговли с Евросоюзом, прекращающего действовать 5 июня. Из-за потенциального возврата рыночных тарифов они могут потерять 2,9 млрд евро дохода в год. Об этом пишет Forbes Ukraine.

Министерство экономики оценило потенциальные потери украинских экспортеров из-за отмены режима свободной торговли с Евросоюзом, прекращающего действовать 5 июня.
Фото: depositphotos

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Потерять экспортеров

Негативный вклад в рост ВВП будет на уровне -0,98 процентного пункта, говорит заместитель министерства экономики Тарас Качка.

Наибольшее влияние потенциального прекращения будут иметь экспортеры кукурузы, пшеницы, мяса птицы и сахара, добавляет замминистра.

В прошлом году объем экспорта товаров, подпадавших под тарифные квоты, вырос почти вдвое по сравнению с 2021 годом, объясняет Качка. Сумма экспорта составила 5,4 млрд евро, по данным Евростата.

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Напомним

ЕС ввел полную либерализацию торговли с Украиной 4 июня 2022 г. для поддержки местного бизнеса в условиях военной агрессии россии. Это решение отменило все пошлины, тарифные квоты и защитные меры по украинскому импорту.

После этого Совет Е С продлевал режим свободной торговли дважды, последнее соответствующее решение принято в мае 2024-го, его действие проходит в этом году 5 июня.

Еврокомиссия завершает подготовку альтернативы действующему режиму, но отказалась раскрывать подробности. «Вскоре мы представим ее Украине», — говорится в письменном ответе пресс-службы комиссии.

Читайте также: Украина ежегодно может терять 3,5 миллиарда евро из-за изменений в торговле с ЕС — Гетманцев

В настоящее время единственный компромисс со стороны ЕК — сохранение текущих условий экспорта для чугуна и стали после окончания действия таможенных квот. Инициатива ожидает подтверждения со стороны Совета Е С.

Правительство рассчитывает до 5 июня договориться о переходном механизме, который позволит сохранить свободную торговлю с ЕС до завершения переговоров и внесение изменений в статью 29−4 Соглашения об ассоциации, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на «часе правительства» 16 мая.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Андрей Иванов
Андрей Иванов
20 мая 2025, 9:36
#
Ця сума 3 млрд євро вже четвертий рік платиться з карману пересічних українців. Ціни бачимо на полках магазинів на яйця, масло, м’ясо. Але тут важливі не стільки пошліни, як квоти. Чому за нас постійно думає хтось інший, а не наше керівництво ?
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zephyr
zephyr
20 мая 2025, 12:02
#
А руководство, может ли оно повлиять на другие страны, чтобы те приструнили свой бизнес и производство? Как видим- так оно и было несколько лет. Вот, в общем- пора и честь знать. Странно наблюдать за людьми, которые хороший поступок, начали приравнивать к «нам положено». Одолжение- надо уметь ценить и быть благодарными.
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