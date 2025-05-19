Доллар и фондовый рынок отреагировал на снижение кредитного рейтинга США

Доллар несколько снизился вместе с фьючерсами на фондовые индексы США после того, как рейтинговое агентство Moody's лишило правительство США самого высокого кредитного рейтинга, ссылаясь на растущий дефицит бюджета, который, по его словам, не демонстрирует никаких признаков сокращения. Об этом пишет Bloomberg.

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Реакция рынка

Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,7%, а на Nasdaq 100 — на 1%, поскольку рейтинги были снижены на один уровень до Aa1 из Aaa в пятницу. Индекс доллара снизился на 0,2%, а кривая доходности казначейских облигаций выросла круче.

Азиатские индексы упали, тогда как котируемые на Гонконгской бирже китайские акции сократили свои потери, поскольку промышленное производство в Китае росло быстрее, чем ожидалось, в апреле.

Слитки выросли на 0,6%, поскольку аппетит к этому выгодному активу повысился из-за роста опасений по поводу экономических перспектив США и дефицита бюджета.

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Кривая доходности казначейских облигаций США стала круче: двухлетняя доходность снизилась на 3 базисных пункта, а эквивалент 30-летних облигаций вырос на один базисный пункт. Доходность краткосрочных облигаций более чувствительна к траектории процентных ставок США, тогда как на их долгосрочные аналоги влияют ожидания по траектории огромного долга Америки.

«Новости Moody's не помогают доллару, хотя доходность казначейских облигаций возросла», — сказал Родриго Катрил, стратег National Australia Bank Ltd. в Сиднее.

Михаэль Шумахер и Анджело Манолатос, стратеги Wells Fargo & Co., в отчете сообщили клиентам, что они ожидают, что «доходность 10-летних и 30-летних казначейских облигаций вырастет еще на 5−10 базисных пунктов в ответ на снижение рейтинга Moody's».