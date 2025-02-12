ФРС не будет торопиться с понижением ставки — Пауэлл

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Пауелл отметил, что рынок труда, ранее бывший перегретым, теперь стабилизировался. Он также подчеркнул, что ФРС сохранит целевой показатель инфляции в 2% и продолжит обзор стратегии денежно-кредитной политики.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.



🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.