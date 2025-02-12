Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауелл заявил, что регулятор не планирует спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. Он подчеркнул, что экономика США остается сильной, а инфляция приблизилась к целевому показателю в 2%, хотя остается несколько повышенной. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
ФРС не будет торопиться с понижением ставки — Пауэлл
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Основные тезисы выступления Пауелла:
- ФРС снизила ставку на 100 базисных пунктов с сентября по декабрь 2024 года, до текущего уровня 4,25−4,5% годовых.
- Регулятор не изменял ставку на январском заседании.
- Пауелл отметил, что слишком быстрое снижение ставки может подорвать прогресс в борьбе с инфляцией, а слишком медленное ухудшить экономическую активность.
- ФРС будет продолжать оценивать экономические данные, перспективы и баланс рисков перед принятием решений.
Перспективы экономики США
Пауелл отметил, что рынок труда, ранее бывший перегретым, теперь стабилизировался. Он также подчеркнул, что ФРС сохранит целевой показатель инфляции в 2% и продолжит обзор стратегии денежно-кредитной политики.
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Источник: Минфин
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