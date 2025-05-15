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15 мая 2025, 18:36 Читати українською

Владелец Zara вышел из россии, но магазины продолжают работать под новыми названиями — FT

После полномасштабного вторжения рф в Украину испанская группа Inditex, владелец брендов Zara, Bershka и Pull&Bear, оставила российский рынок так, чтобы фактически сохранить за собой контроль и оставить путь для потенциального возвращения. Об этом сообщает Financial Times.

После полномасштабного вторжения рф в Украину испанская группа Inditex, владелец брендов Zara, Bershka и Pull&Bear, оставила российский рынок так, чтобы фактически сохранить за собой контроль и оставить путь для потенциального возвращения.
Фото: depositphotos

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Расследование Financial Times показало, что созданные покупателем бренды-заменители продают Inditex почти идентичные товары, полагаясь на тех же поставщиков и нанимая своих бывших сотрудников.

Соглашение предусматривает, что Inditex может немедленно и бесплатно изменить тип сотрудничества на франшизу. Благодаря этому ее бренды смогут вернуться к своим бывшим торговым точкам в россии.

В октябре 2022 года Inditex нашла покупателя для своего российского бизнеса, теперь работающего под названием New Fashion. Им стала ливанская семья Даэр, уже давно продающая товары Inditex на Ближнем Востоке за франшизой.

Интересно, что за месяц до подписания соглашения семья Даэр зарегистрировала в Объединенных Арабских Эмиратах компанию Mixed R, официально и ставшую владельцем российского подразделения Inditex.

Перед тем как окончательно продать свой российский бизнес, Inditex списала значительную сумму — кредит на 9,1 млрд рублей (около $120 млн), который ранее предоставила своей российской «дочке». Кроме того, компания перевела туда еще 5,7 млрд рублей (приблизительно $75 млн). После всех этих финансовых сделок российскую компанию продали за символическую сумму.

Пол Остлинг, бывший операционный директор EY, имевший опыт работы в советах директоров нескольких российских компаний, прокомментировал эту ситуацию, отметив, что обычно в бизнес, от которого избавляются, не вкладывают деньги.

После смены владельца на месте магазинов Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius (а их было 243) появились новые бренды: Maag, Dub, Ecru и Vilet. Они предлагают почти такую же одежду, а поставщики остались неизменными.

Кроме того, часть бывших дизайнеров, менеджеров и специалистов по закупкам Inditex переехали в ОАЭ и работают в компании, которую испанский Inditex называет Daher Group. Хотя официально такой компании не существует, ее деятельность ведется через упомянутую Mixed R.

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«Похоже, это часть закономерности, которую я наблюдал в других случаях, когда компании выезжали из россии, а активы были записаны на имя холдинговых компаний, контролируемых в ОАЭ, где практически невозможно найти информацию, и поэтому их невозможно проверить. Россия была чрезвычайно прибыльным рынком для некоторых из этих западных компаний, таких как Inditex», — сказал Кристиан Ласслетт, профессор Ольстерского университета, изучавший выход западных компаний из России.

Inditex сказала Financial Times, что больше не имеет ничего общего со своим бывшим бизнесом в россии и никак ему не помогает. По их словам, они просто продали компанию, но оставили возможность вернуться на российский рынок, если договорятся о франшизе.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2024 году бренды испанской компании Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — решили вернуться в Украину.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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