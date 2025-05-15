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15 мая 2025, 15:51 Читати українською

Укрпочта выпустила новую марку, посвященную успешной спецоперации ГУР (фото)

14 мая в рамках презентации новых моделей ударных морских дронов ГУР состоялась церемония спецпогашения почтовой марки «MAGURA. Море — наше! Небо — наше!», посвященной первому в истории сбитию российского истребителя Су-30 ракетой с надводной платформы Magura V7. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

14 мая в рамках презентации новых моделей ударных морских дронов ГУР состоялась церемония спецпогашения почтовой марки «MAGURA.
Фото: t.me/igorsmelyansky

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Начальник ГУР М О Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов и генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский погасили новые почтовые марки прямо на борту «Магуры».

Игорь Смилянский вспомнил о знаменитой серии марок Укрпочты с историческим посланием к «русскому военному кораблю».

«После недавних событий мне показалось, что пора выпустить вторую марку из этой серии ― „русский военный самолет, иди нах“. Думаю, благодаря ГУР МО у нас еще будут поводы радовать украинцев нашими боевыми успехами», — сказал он.

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На марке изображена крылатая богиня Магура. В славянской мифологии Магура — вдохновляющая на борьбу покровительница воинов, оберегающая в бою и дающая уверенность в победе.

Характеристики

Художник — Владимир Таран

  • Дата выпуска — 13.05.2025
  • Количество марок в листе — 9
  • Номинал каждой почтовой марки U

Приобрести новинку можно в почтовом маркете Postmark.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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