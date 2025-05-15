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15 мая 2025, 9:52 Читати українською

Украинцы стали активнее покупать гибридные автомобили. Что выбирают украинцы

В апреле автопарк Украины пополнили более 2,7 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 46% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает «Укравтопром».

В апреле автопарк Украины пополнили более 2,7 тыс.
Фото: ncars.com.ua

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Рынок автогибридов

Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 63% против 51% в прошлом году.

Новые авто

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (268 ед.).

Второй результат у Audi Q8 (112 ед.). Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (109 ед.).

Читайте: Авторынок Украины: почему до конца года вырастет спрос на подержанные электрокары и машины из США

Импортные авто

Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (74 ед.). Также в лидерской тройке: KIA Niro (58 ед.) и Toyota RAV-4 (47 ед.).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Anatoll France
Anatoll France
15 мая 2025, 10:13
#
А як же пів вареника? Вкраїнчики більше не обирають пів вареника? Що сталося, де подівалось зубожіння?
+
0
Три літри
Три літри
15 мая 2025, 10:23
#
Українці почали активніше купувати гібридні авто.

Купують то що дилери пропонують. А оскільки у нас набагато скромніша пропозиція чим наприклад в сусідній Польщі - то якщо дилер привіз лише гибрид то і купуєтся гирбид.

Оновлена модель моєї машин пропонуєтся в одному єдиному варіанті з одним двигуном, з однією коробкою, в одній комплектації.

Хоча коли я купував свою ще був хоч якийсь вибір між коробками та потужністю двигуна. Для прикладу в Польщі пропонувалось здаєтся 5 чи 6 комплектацій, причому для кожної можна було обрати коробку, двигун вже більше залежав від рівня комплектації. Навіть зараз в Польщі на вибір є спалинувка, гибрид та електрична модель, у нас одна лише бензинова. А привезли б гибрид відповідно — всім б купляли гибрид.
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