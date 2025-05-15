Украинцы стали активнее покупать гибридные автомобили. Что выбирают украинцы

В апреле автопарк Украины пополнили более 2,7 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 46% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает «Укравтопром».

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Рынок автогибридов

Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 63% против 51% в прошлом году.

Новые авто

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (268 ед.).

Второй результат у Audi Q8 (112 ед.). Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (109 ед.).

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Импортные авто

Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (74 ед.). Также в лидерской тройке: KIA Niro (58 ед.) и Toyota RAV-4 (47 ед.).

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