В апреле автопарк Украины пополнили более 2,7 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 46% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает «Укравтопром».
Украинцы стали активнее покупать гибридные автомобили. Что выбирают украинцы
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Рынок автогибридов
Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 63% против 51% в прошлом году.
Новые авто
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (268 ед.).
Второй результат у Audi Q8 (112 ед.). Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (109 ед.).
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Импортные авто
Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (74 ед.). Также в лидерской тройке: KIA Niro (58 ед.) и Toyota RAV-4 (47 ед.).
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Купують то що дилери пропонують. А оскільки у нас набагато скромніша пропозиція чим наприклад в сусідній Польщі - то якщо дилер привіз лише гибрид то і купуєтся гирбид.
Оновлена модель моєї машин пропонуєтся в одному єдиному варіанті з одним двигуном, з однією коробкою, в одній комплектації.
Хоча коли я купував свою ще був хоч якийсь вибір між коробками та потужністю двигуна. Для прикладу в Польщі пропонувалось здаєтся 5 чи 6 комплектацій, причому для кожної можна було обрати коробку, двигун вже більше залежав від рівня комплектації. Навіть зараз в Польщі на вибір є спалинувка, гибрид та електрична модель, у нас одна лише бензинова. А привезли б гибрид відповідно — всім б купляли гибрид.