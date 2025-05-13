Китайский юань обновил полугодичный максимум после соглашения с США

Китайский юань обновил полугодовой максимум, преодолев важную отметку в 7,20 доллара после договоренностей Китая и США о взаимном снижении пошлин. Об этом сообщает The Economic Times.

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По данным издания, это способствовало укреплению юаня на 0,20% - до 7,193 за доллар на материковом рынке, и на 0,15% - до 7,1878 на оффшорном.

Отмечается, что это соглашение может стать важным шагом к завершению торговой войны, дестабилизирующей мировую экономику.

Спотовой курс юаня в китайской валютной системе SFETS достиг наивысшего уровня с ноября 2024 года, а Центральный банк Китая объявил средний фиксированный курс на уровне 7,1991 — максимальном с 7 апреля.

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Напомним

«Минфин» писал, что США и Китай договорились о 90-дневной паузе в торговой войне. США снизят пошлины на китайские товары со 145% до 30% (учитывая пошлины, связанные с фентанилом) с 14 мая. Китай, в свою очередь, уменьшит пошлины на американские товары со 125% до 10%.