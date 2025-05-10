В Украине будут облагать налогом доходы военнопленных россиян

Кабинет министров 9 мая одобрил законопроект, регулирующий налогообложение доходов военнопленных россиян, обязав их уплачивать налог на доходы и военный сбор. Об этом пишет представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Статус и налогообложение

Военнопленные будут определяться как отдельная категория нерезидентов Украины в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года и Дополнительным протоколом 1977 года. Их доходы будут облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Обязанности налоговых агентов

Лагеря для военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы, выступающие налоговыми агентами, должны фиксировать в налоговом расчете общую сумму начисленных доходов и удержанных налогов с военнопленных.