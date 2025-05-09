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9 мая 2025, 18:47 Читати українською

Укрпочта выпустила новую марку ко Дню матери (фото)

Укрпочта ввела в обращение новую почтовую марку ко Дню матери, 11 мая. В этом году марку посвятили матерям украинских защитников и защитниц. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Укрпочта ввела в обращение новую почтовую марку ко Дню матери, 11 мая.
Фото: Укрпочта

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Почтовая марка «Ко Дню матери. Я живу тобой…» вышла тиражом 320 000 экземпляров. Номинал марки — U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 г и почтовой карты).

Кроме того, Укрпочта выпустила 20 000 экземпляров конверта Первый день и 500 презентационных папок.

Заслуженный художник Украины Александр Охапкин рассказал, что изобразил на миниатюре мать, обнимающую душу павшего сына, а солнце и белые птицы являются знаками тоски и вечной памяти.

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Характеристики

  • Художник — Александр Охапкин
  • Тираж марки — 320 000
  • Дата выпуска (год) — 09.05.2025
  • Номер по каталогу Укрпочты — 2187
  • Размер листа, мм — 135×107
  • Размер марки, мм — 28×40
  • Количество марок в листе — 8
  • Номинал каждой почтовой марки U

С сегодняшнего дня, 9 мая, почтовая марка считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях.

Приобрести ее можно в почтовом маркете Postmark, отделениях Укрпочты и филателистических магазинах.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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