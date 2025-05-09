Ethereum за сутки вырос на 20%, Revolut запустил биткоин-платежи: что нового на крипторынке

Ethereum за сутки вырос на 20% на фоне обновления Pectra

Цена Ethereum за последние 24 часа выросла на 20%, достигнув почти $2300. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости актив торгуется на уровне $2294. За неделю Ethereum вырос на 25%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

По данным агрегатора данных Investing, это самый большой суточный прирост цены Ethereum с мая 2021 года. Однако с начала 2025 года актив торгуется с проседанием в 33%.

По словам экспертов, рост Ethereum обусловлен двумя основными факторами — недооцененностью актива по сравнению с биткоином и масштабным обновлением Pectra, которое было развернуто в мейннете 7 мая.

«Ethereum наконец-то догоняет биткоин после отставания от него в течение большей части года. Недавнее обновление Pectra помогло восстановить некоторую уверенность, и с учетом того, что пара ETH/BTC упала почти на 40% с начала года до 0,02, неудивительно, что на этих уровнях появились покупатели», — заявил в комментарии The Block аналитик Presto Research Мин Джунг.

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Coinbase покупает Deribit за почти $3 миллиарда

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о приобретении платформы Deribit, предоставляющей услуги по торговле опционами и фьючерсами, примерно за $2,9 млрд.

Известно, что Coinbase заплатит за Deribit $700 млн наличными, а остальные — в размере 11 млн собственных акций класса A.

Вице-президент Coinbase по институциональным продуктам Грег Тусар (Greg Tusar) заявил, что для Coinbase это соглашение — стратегический шаг в прибыльный рынок криптодеривативов и попытка ускорить глобальный рост компании. По его словам, такой шаг сделает биржу самым большим игроком на рынке деривативов.

В Coinbase также объяснили, почему приобретение Deribit является стратегически важным, и назвали несколько ключевых преимуществ:

создание наиболее полной институциональной платформы для торговли деривативами;

лидерство на рынке. После соглашения Coinbase станет лидером в мире по объему торгов криптодеривативами, говорится в сообщении;

стабильные доходы;

глобальный рост — соглашение ускорит международную экспансию Coinbase.

Revolut запустил биткоин-платежи через Lightning Network

Необанк Revolut ввел поддержку мгновенных и недорогих биткоин-транзакций в сети Lightning Network (LN) для пользователей в Великобритании и в части стран Европейской экономической зоны.

Партнером инициативы стала компания Lightspark, основанная бывшим руководителем PayPal Дэвидом Маркусом.

При этом Revolut интегрировала MoneyGrid — платежный маршрутизатор на базе LN, упрощающий международные переводы для бизнеса и частных лиц. По словам компании, платформа объединяет более 300 млн. пользователей в 140+ странах.

Ранее поддержку Lightning Network уже внедрили Coinbase, Binance, Bitfinex, Kraken, OKX и BitMEX.

Stripe добавила счета в стейблкоинах

Компания Stripe объявила о запуске новых продуктов, в частности, Stablecoin Financial Accounts. Это нововведение позволит сторонним контрагентам открывать через фирмы счета в USDC и USDB.

Согласно релизу, клиенты платформы получат возможность отправлять, получать и хранить средства в стейблкоинах. Продукт полностью аналогичен традиционным банковским счетам.

Нововведение доступно в 101 стране. На начальном этапе платформа будет поддерживать только два актива — USDC и USDB. Последний — это долларовый стейблкоин от поставщика инфраструктуры Bridge.

Stripe выкупила его за $1,1 млрд в октябре 2024 года. Платежи доступны в двух сетях — Solana и Ethereum.

«Эти счета позволят предпринимателям в странах с нестабильными валютами застраховаться от инфляции и упростить доступ к мировой экономике. Многие крупнейшие компании мира обращаются к Stripe за помощью в формировании своих стратегий стейблкоинов», — говорится в заявлении компании.

Помимо счетов в стейблкоинах, Stripe также представила ряд других новшеств. Это, в частности, система платежей на базе ИИ Payments Foundation Model.

В релизе указано, что эта модель будет использоваться для оптимизации маршрутов платежей и противодействия мошенничеству.