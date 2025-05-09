Ethereum за сутки вырос на 20%, Revolut запустил биткоин-платежи: что нового на крипторынке

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 мая 2025, 11:33 Читати українською

Ethereum за сутки вырос на 20%, Revolut запустил биткоин-платежи: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ethereum за сутки вырос на 20% на фоне обновления Pectra

Цена Ethereum за последние 24 часа выросла на 20%, достигнув почти $2300. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости актив торгуется на уровне $2294. За неделю Ethereum вырос на 25%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

По данным агрегатора данных Investing, это самый большой суточный прирост цены Ethereum с мая 2021 года. Однако с начала 2025 года актив торгуется с проседанием в 33%.

По словам экспертов, рост Ethereum обусловлен двумя основными факторами — недооцененностью актива по сравнению с биткоином и масштабным обновлением Pectra, которое было развернуто в мейннете 7 мая.

«Ethereum наконец-то догоняет биткоин после отставания от него в течение большей части года. Недавнее обновление Pectra помогло восстановить некоторую уверенность, и с учетом того, что пара ETH/BTC упала почти на 40% с начала года до 0,02, неудивительно, что на этих уровнях появились покупатели», — заявил в комментарии The Block аналитик Presto Research Мин Джунг.

Читайте также: Биткоин восстановился до $100 тысяч

Coinbase покупает Deribit за почти $3 миллиарда

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о приобретении платформы Deribit, предоставляющей услуги по торговле опционами и фьючерсами, примерно за $2,9 млрд.

Известно, что Coinbase заплатит за Deribit $700 млн наличными, а остальные — в размере 11 млн собственных акций класса A.

Вице-президент Coinbase по институциональным продуктам Грег Тусар (Greg Tusar) заявил, что для Coinbase это соглашение — стратегический шаг в прибыльный рынок криптодеривативов и попытка ускорить глобальный рост компании. По его словам, такой шаг сделает биржу самым большим игроком на рынке деривативов.

В Coinbase также объяснили, почему приобретение Deribit является стратегически важным, и назвали несколько ключевых преимуществ:

  • создание наиболее полной институциональной платформы для торговли деривативами;
  • лидерство на рынке. После соглашения Coinbase станет лидером в мире по объему торгов криптодеривативами, говорится в сообщении;
  • стабильные доходы;
  • глобальный рост — соглашение ускорит международную экспансию Coinbase.

Revolut запустил биткоин-платежи через Lightning Network

Необанк Revolut ввел поддержку мгновенных и недорогих биткоин-транзакций в сети Lightning Network (LN) для пользователей в Великобритании и в части стран Европейской экономической зоны.

Партнером инициативы стала компания Lightspark, основанная бывшим руководителем PayPal Дэвидом Маркусом.

При этом Revolut интегрировала MoneyGrid — платежный маршрутизатор на базе LN, упрощающий международные переводы для бизнеса и частных лиц. По словам компании, платформа объединяет более 300 млн. пользователей в 140+ странах.

Ранее поддержку Lightning Network уже внедрили Coinbase, Binance, Bitfinex, Kraken, OKX и BitMEX.

Stripe добавила счета в стейблкоинах

Компания Stripe объявила о запуске новых продуктов, в частности, Stablecoin Financial Accounts. Это нововведение позволит сторонним контрагентам открывать через фирмы счета в USDC и USDB.

Согласно релизу, клиенты платформы получат возможность отправлять, получать и хранить средства в стейблкоинах. Продукт полностью аналогичен традиционным банковским счетам.

Нововведение доступно в 101 стране. На начальном этапе платформа будет поддерживать только два актива — USDC и USDB. Последний — это долларовый стейблкоин от поставщика инфраструктуры Bridge.

Stripe выкупила его за $1,1 млрд в октябре 2024 года. Платежи доступны в двух сетях — Solana и Ethereum.

«Эти счета позволят предпринимателям в странах с нестабильными валютами застраховаться от инфляции и упростить доступ к мировой экономике. Многие крупнейшие компании мира обращаются к Stripe за помощью в формировании своих стратегий стейблкоинов», — говорится в заявлении компании.

Помимо счетов в стейблкоинах, Stripe также представила ряд других новшеств. Это, в частности, система платежей на базе ИИ Payments Foundation Model.

В релизе указано, что эта модель будет использоваться для оптимизации маршрутов платежей и противодействия мошенничеству.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами