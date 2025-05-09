Официальный курс: евро подешевело на 19 копеек

Национальный банк Украины установил на 9 мая 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5113 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 8 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 9 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,88 грн (на 8 мая курс был установлен на уровне 47,07 грн). Европейская валюта подешевела на 19 копеек.

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