США и РФ изучают пути возобновления поставок российского газа в Европу — Reuters

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 мая 2025, 18:49 Читати українською

США и РФ изучают пути возобновления поставок российского газа в Европу — Reuters

Пока энергетические связи Европы с россией остаются замороженными, официальные лица из Вашингтона и Москвы обсуждают возможность помощи США в возобновлении продаж российского газа в Европе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом переговоров.

Пока энергетические связи Европы с Россией остаются замороженными, официальные лица из Вашингтона и Москвы обсуждают возможность помощи США в возобновлении продаж российского газа в Европе.
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году Европа сократила импорт российского газа, что привело к тому, что российский экспортер Газпром в следующем году понес убытки в размере $7 млрд.

Источники, близкие к двусторонним переговорам, заявили, что возобновление роли Москвы на газовом рынке Европейского Союза может помочь закрепить мирное соглашение с президентом россии владимиром путиным.

Хотя значительная часть Европы искала альтернативные поставки газа, некоторые страны продолжают закупать российский газ. Представители отрасли отмечают, что после мирного соглашения количество покупателей может возрасти.

Удар по экономике рф

Что касается россии, то ничто не отразилось на ее экономике сильнее, чем потеря большей части европейского газового рынка три года назад.

Сейчас он обеспечивает 19% спроса Европы по сравнению с 40%, в основном состоящего из сжиженного природного газа (СПГ) и части, поставляемой через Турцию по трубопроводу «Турецкий поток».

Два из восьми источников сообщили, что специальный представитель США Стив Виткофф и представитель президента россии по инвестициям Кирилл Дмитриев обсуждали вопросы газа в рамках мирных переговоров по Украине. Спикер Виткоффа отказался комментировать это.

Участие США в вопросе возобновления продажи газа может помочь россии преодолеть политическое сопротивление со стороны некоторых европейских стран. Вашингтон также извлечет выгоду — сможет влиять на объемы поставок и получит доступ к процессу, по словам двух дипломатических источников и источника в Белом доме.

Москва готова торговать своим газом и знает, что некоторые европейские страны все еще хотят его покупать, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков французскому журналу Le Point в апреле.

Среди стран, до сих пор покупающих газ — Венгрия и Словакия. Они получают его через трубопровод «Турецкий поток». Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания получают СПГ от российской компании «Новатек» по долгосрочным контрактам.

Как США могут присоединиться к поставкам российского газа в Европу

Пятеро источников сообщили, что сейчас обсуждается участие инвесторов из США в проектах, связанных с газопроводом «Северный поток», соединяющим россию и Германию, либо в газопроводе, проходящем через Украину, либо непосредственно в компании Газпром.

Также, по словам источников, американские компании могут выступать как покупатели — покупать газ у Газпрома и поставлять его в Европу, в частности, в Германию.

Два источника добавили, что дипломатические переговоры с участием потенциальных инвесторов из США также включают идею, согласно которой американский покупатель будет получать российский газ, а затем будет экспортировать его в Европу — чтобы таким образом смягчить политическое сопротивление в Европе по поводу возобновления поставок.

BlackRock, Vanguard и Capital Group владеют по 1−2% акций Газпрома.

BlackRock, Vanguard и сам Газпром не ответили на запросы о комментарии. В Capital Group от комментариев отказались. Европейская комиссия также не прокомментировала ситуацию.

Позиция Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее высказалась против возвращения к закупке российских энергоносителей.

«Некоторые до сих пор считают, что мы должны снова открыть вентиль с российским газом и нефтью. Это было бы исторической ошибкой, и мы этого никогда не допустим», — заявила она во время сессии Европейского парламента 7 мая.

Брюссель планирует запретить заключение новых соглашений на поставки российского газа до конца 2025 года, а импорт по действующим контрактам — до конца 2027 года.

Этот план, который будет рассматриваться в следующем месяце, требует одобрения Европарламента и большинства стран-членов. Против выступили Венгрия и Словакия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Kharakternyk, Юрій Сердюк и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами