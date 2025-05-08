Пока энергетические связи Европы с россией остаются замороженными, официальные лица из Вашингтона и Москвы обсуждают возможность помощи США в возобновлении продаж российского газа в Европе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом переговоров.

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После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году Европа сократила импорт российского газа, что привело к тому, что российский экспортер Газпром в следующем году понес убытки в размере $7 млрд.

Источники, близкие к двусторонним переговорам, заявили, что возобновление роли Москвы на газовом рынке Европейского Союза может помочь закрепить мирное соглашение с президентом россии владимиром путиным.

Хотя значительная часть Европы искала альтернативные поставки газа, некоторые страны продолжают закупать российский газ. Представители отрасли отмечают, что после мирного соглашения количество покупателей может возрасти.

Удар по экономике рф

Что касается россии, то ничто не отразилось на ее экономике сильнее, чем потеря большей части европейского газового рынка три года назад.

Сейчас он обеспечивает 19% спроса Европы по сравнению с 40%, в основном состоящего из сжиженного природного газа (СПГ) и части, поставляемой через Турцию по трубопроводу «Турецкий поток».

Два из восьми источников сообщили, что специальный представитель США Стив Виткофф и представитель президента россии по инвестициям Кирилл Дмитриев обсуждали вопросы газа в рамках мирных переговоров по Украине. Спикер Виткоффа отказался комментировать это.

Участие США в вопросе возобновления продажи газа может помочь россии преодолеть политическое сопротивление со стороны некоторых европейских стран. Вашингтон также извлечет выгоду — сможет влиять на объемы поставок и получит доступ к процессу, по словам двух дипломатических источников и источника в Белом доме.

Москва готова торговать своим газом и знает, что некоторые европейские страны все еще хотят его покупать, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков французскому журналу Le Point в апреле.

Среди стран, до сих пор покупающих газ — Венгрия и Словакия. Они получают его через трубопровод «Турецкий поток». Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания получают СПГ от российской компании «Новатек» по долгосрочным контрактам.

Как США могут присоединиться к поставкам российского газа в Европу

Пятеро источников сообщили, что сейчас обсуждается участие инвесторов из США в проектах, связанных с газопроводом «Северный поток», соединяющим россию и Германию, либо в газопроводе, проходящем через Украину, либо непосредственно в компании Газпром.

Также, по словам источников, американские компании могут выступать как покупатели — покупать газ у Газпрома и поставлять его в Европу, в частности, в Германию.

Два источника добавили, что дипломатические переговоры с участием потенциальных инвесторов из США также включают идею, согласно которой американский покупатель будет получать российский газ, а затем будет экспортировать его в Европу — чтобы таким образом смягчить политическое сопротивление в Европе по поводу возобновления поставок.

BlackRock, Vanguard и Capital Group владеют по 1−2% акций Газпрома.

BlackRock, Vanguard и сам Газпром не ответили на запросы о комментарии. В Capital Group от комментариев отказались. Европейская комиссия также не прокомментировала ситуацию.

Позиция Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее высказалась против возвращения к закупке российских энергоносителей.

«Некоторые до сих пор считают, что мы должны снова открыть вентиль с российским газом и нефтью. Это было бы исторической ошибкой, и мы этого никогда не допустим», — заявила она во время сессии Европейского парламента 7 мая.

Брюссель планирует запретить заключение новых соглашений на поставки российского газа до конца 2025 года, а импорт по действующим контрактам — до конца 2027 года.

Этот план, который будет рассматриваться в следующем месяце, требует одобрения Европарламента и большинства стран-членов. Против выступили Венгрия и Словакия.