Рупия показала худшее падение с 2022 года на фоне роста напряженности между Индией и Пакистаном

Индийская рупия продемонстрировала наибольшее падение более чем за три года на фоне обострения напряженности с Пакистаном. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рупия упала на 1,1%, до 85,7913 за доллар, что стало самым большим дневным падением с февраля 2022 года.

Падение индийской валюты произошло после того, как Пакистан заявил, что сбил индийские беспилотники. Индия заявила, что нейтрализовала систему противовоздушной обороны в Пакистане.

Читайте также: Индия остановила пропуск воды из-за дамбы на границе с Пакистаном

Напомним

«Минфин» писал, что Индия и Великобритания заключили всеобъемлющее торговое соглашение, которое должно усилить экономические связи между пятой и шестой крупнейшими экономиками мира. Это часть более широкой стратегии обеих стран — защититься от нестабильности в мировой торговле, в частности, через пошлины США.