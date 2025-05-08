В Украине растет популярность системы BankID НБУ

В первом квартале 2025 года через систему BankID НБУ было осуществлено более 27,2 млн. успешных идентификаций, что на 8% больше, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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По словам Нацбанка, это свидетельствует о растущем доверии и активном использовании сервиса.

В настоящее время система BankID НБУ насчитывает 39 банков-идентификаторов и 110 абонентов — поставщиков услуг. В течение первого квартала 2025 года к системе в качестве нового абонента — поставщика услуг присоединилось одно небанковское финансовое учреждение.

«Мы работаем над имплементацией рекомендаций, полученных от международных аудиторов при предварительной оценке Системы BankID НБУ на соответствие требованиям европейского регламента eIDAS. Это важный шаг на пути к признанию системы схемой электронной идентификации. Вскоре планируем опубликовать проект изменений в Положение о системе BankID НБУ для публичного обсуждения», — сказала заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева.

Напомним

«Минфин» писал, что за 2024 год спрос на использование BankID увеличился вдвое — общее количество успешных идентификаций с использованием системы BankID НБУ за год составило 87,7 млн шт.