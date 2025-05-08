Акции японских торговых домов выросли после того, как глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет поделился ожиданиями, что холдинг будет удерживать свои инвестиции в них в течение 50 лет и более, пишет Bloomberg.
Акции японских «сого сеся» выросли на планах Баффетта держать их 50 лет
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Что известно
«Оракул из Омахи» сообщил об этом на традиционном годовом собрании акционеров Berkshire Hathaway, которое прошло 3 мая. Из-за праздников биржи в Японии были закрыты 5−6 мая, поэтому котировки отреагировали 7 мая.
На собрании акционеров у Уоррена Баффетта спросили, удержат ли Berkshire Hathaway от дальнейших инвестиций в японские компании планы Банка Японии повысить ставки. Баффетт ответил, что «инвестиции в Японию как раз были нам по душе».
На этом фоне котировки компаний 7 мая закрылись на следующих уровнях:
- Mitsubishi Corporation: +3,65%, до 2737 иен ($19,1);
- Marubeni: +6,39%, до 2698 иен ($18,83);
- Itochu: +3,49%, до 7288 иен ($50,86);
- Mitsui: +3,14%, до 2870 иен ($20);
- Sumitomo: +3,54%, до 3627 иен ($25,31).
Индекс Токийской фондовой биржи TOPIX вырос на 0,31% и закрылся на отметке 2696,16 пункта.
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По мнению руководителя отдела исследований в Phillip Securities Japan Казухиро Сасаки, тот факт, что Уоррен Баффетт следит за акциями японских торговых домов, означает, что у них очень хорошая бизнес-модель и что люди «заново осознают этот аспект».
«Другими словами, относительно легко подчеркнуть идею о том, что это акции, в которые стоит инвестировать в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — говорит Казухиро Сасаки.
Вместе с этим Bloomberg обращает внимание, что продолжающаяся торговая война влияет на перспективы крупных японских торговых домов: они публикуют осторожные прогнозы прибыли на год и откладывают средства для хеджирования на случай сохраняющейся неопределенности в отношении пошлин.
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Напомним
«Сого сеся» переводится как «всеобъемлющие торговые фирмы» получили поддержку в марте этого года — после того, как Berkshire увеличила в них свою долю.
В феврале в ежегодном письме акционерам Berkshire Hathaway Баффетт также сообщил, что инвестиционный конгломерат договорился с пятью торговыми японскими домами о повышении потолка инвестиций.
Первоначально холдинг Баффетта согласился не превышать порог в 10% своих инвестиций в каждую из этих компаний, однако позднее японцы согласились несколько повысить согласованный потолок.
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