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8 мая 2025, 9:38 Читати українською

Акции японских «сого сеся» выросли на планах Баффетта держать их 50 лет

Акции японских торговых домов выросли после того, как глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет поделился ожиданиями, что холдинг будет удерживать свои инвестиции в них в течение 50 лет и более, пишет Bloomberg.

Акции японских торговых домов выросли после того, как глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет поделился ожиданиями, что холдинг будет удерживать свои инвестиции в них в течение 50 лет и более, пишет Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно«Оракул из Омахи» сообщил об этом на традиционном годовом собрании акционеров Berkshire Hathaway, которое прошло 3 мая.
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Оракул из Омахи» сообщил об этом на традиционном годовом собрании акционеров Berkshire Hathaway, которое прошло 3 мая. Из-за праздников биржи в Японии были закрыты 5−6 мая, поэтому котировки отреагировали 7 мая.

На собрании акционеров у Уоррена Баффетта спросили, удержат ли Berkshire Hathaway от дальнейших инвестиций в японские компании планы Банка Японии повысить ставки. Баффетт ответил, что «инвестиции в Японию как раз были нам по душе».

На этом фоне котировки компаний 7 мая закрылись на следующих уровнях:

  • Mitsubishi Corporation: +3,65%, до 2737 иен ($19,1);
  • Marubeni: +6,39%, до 2698 иен ($18,83);
  • Itochu: +3,49%, до 7288 иен ($50,86);
  • Mitsui: +3,14%, до 2870 иен ($20);
  • Sumitomo: +3,54%, до 3627 иен ($25,31).

Индекс Токийской фондовой биржи TOPIX вырос на 0,31% и закрылся на отметке 2696,16 пункта.

Читайте также: Почему инвестиции в Японию привлекают Баффета и стоит ли повторять его стратегию

По мнению руководителя отдела исследований в Phillip Securities Japan Казухиро Сасаки, тот факт, что Уоррен Баффетт следит за акциями японских торговых домов, означает, что у них очень хорошая бизнес-модель и что люди «заново осознают этот аспект».

«Другими словами, относительно легко подчеркнуть идею о том, что это акции, в которые стоит инвестировать в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — говорит Казухиро Сасаки.

Вместе с этим Bloomberg обращает внимание, что продолжающаяся торговая война влияет на перспективы крупных японских торговых домов: они публикуют осторожные прогнозы прибыли на год и откладывают средства для хеджирования на случай сохраняющейся неопределенности в отношении пошлин.

Читайте также: Баффет снова увеличил долю в пяти крупнейших японских торговых домах. Акции «сого сеся» растут

Напомним

«Сого сеся» переводится как «всеобъемлющие торговые фирмы» получили поддержку в марте этого года — после того, как Berkshire увеличила в них свою долю.

В феврале в ежегодном письме акционерам Berkshire Hathaway Баффетт также сообщил, что инвестиционный конгломерат договорился с пятью торговыми японскими домами о повышении потолка инвестиций.

Первоначально холдинг Баффетта согласился не превышать порог в 10% своих инвестиций в каждую из этих компаний, однако позднее японцы согласились несколько повысить согласованный потолок.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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