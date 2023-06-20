Баффет снова увеличил долю в пяти крупнейших японских торговых домах. Акции «сого сеся» растут

Инвесткомпания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила долю в пяти крупнейших японских торговых домах (так называемых Sogo shosha) в среднем до более 8,5%, пишет Bloomberg .

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Планы Berkshire

Berkshire планирует увеличить свои инвестиции до 9,9% в Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui&Co и Sumitomo.

«После этого Berkshire Hathaway не планирует совершать никаких покупок, если только не будет получено специальное одобрение инвестиций со стороны совета директоров», — говорится в сообщении инвесткомпании.

Напомним

Как писал «Минфин», вложения Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в 5 крупнейших японских компаний, которые называются «Сого Сеся», менее чем за 3 года выросли примерно с 5% до 7,4% и почти на $17 млрд.

Неожиданная ставка Баффета на 5 японских компаний увеличилась почти втрое до $17 млрд менее чем за 3 года, потому что их акции взлетели до многолетних максимумов.

Тем удивительнее были шаги Баффета и его корпорации Berkshire Hathaway, поскольку он в большинстве своем инвестирует в США. О своей ставке на Японию он поведал в августе 2020 года. Это оказались акции пяти японских торговых домов — Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo. Berkshire увеличила эти позиции до около 7,4% по всем направлениям, о чем сообщил Баффет в мае.

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Их акции выросли в среднем на 181% с момента первоначального объявления об этой ставке Баффетом. В результате активы Berkshire выросли в цене с $6 млрд до примерно $17 млрд на сегодняшний день.

9 из 15 крупнейших пакетов акций на конец 2021 года стоили более $4 млрд; 3 по его японским ставкам сегодня оцениваются даже выше. Он купил их благодаря «смехотворно» дешевой цене, а также потому, что они хорошо зарекомендовали себя в знакомых Баффету отраслях, ориентированных на долгосрочную перспективу.

Что такое «сого сяся»

«Сого сеся» (от японской японского 総合商社, которая переводится как «всеобъемлющие торговые фирмы») — характерные для Японии универсальные торговые компании, деятельность которых охватывает практически все отрасли экономики.

Они занимаются торговлей, снабжением сырьем, разработкой и производством продукции. Торговые компании, в том числе, инвестируют в нефтяные и газовые проекты во всем мире.