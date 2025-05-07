«єВідновлення»: Почти 100 тысяч семей воспользовались программой за два года

За два года действия правительственной программы «єВідновлення» ей воспользовались почти 100 тысяч украинских семей, получив средства на восстановление поврежденных домов или приобретение нового жилья по жилищным сертификатам. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Подробности

«Помощь семьям на ремонт поврежденного жилья уже составляет 9,8 млрд грн. Государство дало возможность сгенерировать 17,4 тысяч жилых сертификатов на сумму более 25 млрд грн. Также уже получили около тысячи заявлений на выплаты для строительства нового жилья на собственном земельном участке», — подчеркнул Шмыгаль.

Новые опции

Он также подчеркнул, что Правительство постоянно расширяет программу, добавляя новые опции.

Так, уже доступны компенсации для ВПЛ и возможность оплатить жилищным сертификатом первый взнос по ипотеке єОселя.

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Участие в этой программе, как отметил Премьер-министр, дает еще один способ приобрести собственное жилье на льготных условиях и уже 16,7 тысяч семей им воспользовались.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине начата выдача ипотечных кредитов по программе льготного кредитования «єОселя», в которых для уплаты первого взноса используются жилищные сертификаты «єВідновлення», предоставляемые за уничтоженное жилье.