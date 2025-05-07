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7 мая 2025, 14:01 Читати українською

Далио: Страны с большим долгом неизбежно девальвируют свою валюту

Страны с серьезными долговыми проблемами, чьи обязательства номинированы в собственной валюте, неизбежно прибегают к девальвации, предупредил известный инвестор и основатель Bridgewater Associates Рэй Далио в своем сообщении в социальной сети X.

Страны с серьезными долговыми проблемами, чьи обязательства номинированы в собственной валюте, неизбежно прибегают к девальвации, предупредил известный инвестор и основатель Bridgewater Associates Рэй Далио в своем сообщении в социальной сети X.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто говорит Далио«Долг — это валюта, а валюта — это долг», — отметил финансист, анонсируя свою предстоящую книгу «How Countries Go Broke: The Big Debt Cycle» («Как страны разоряются: Большой долговой цикл»).

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорит Далио

«Долг — это валюта, а валюта — это долг», — отметил финансист, анонсируя свою предстоящую книгу «How Countries Go Broke: The Big Debt Cycle» («Как страны разоряются: Большой долговой цикл»). По его словам, долговой актив представляет собой обещание получить определенную валюту в будущем, а при владении валютой она хранится в долговом инструменте, что делает долг и валюту по сути одним и тем же.

Далио подчеркнул важность пристального внимания к цене и стоимости валюты. «Именно поэтому доллар ослаб по отношению к большинству других валют, а все валюты ослабли по отношению к золоту», — подытожил инвестор.

Заявление эксперта вышло на фоне значительного укрепления азиатских валют к доллару США.

Как ранее сообщалось, тайваньский доллар продемонстрировал рекордный рост на 10% за два дня, а валюты Сингапура, Южной Кореи, Малайзии и Китая также существенно выросли. Аналитики связали эту тенденцию с торговой политикой президента США Дональда Трампа и опасениями относительно американской экономики.

Читайте также: Тайваньский доллар рекордно вырос — это сигнал о проблемах для доллара США

Волна продаж доллара в Азии стала тревожным сигналом для американской валюты, поскольку крупнейшие экспортеры региона начали пересматривать многолетнюю практику инвестирования торговых профицитов в американские активы.

По данным Goldman Sachs, инвесторы недавно перешли от коротких позиций по юаню к длинным, что свидетельствует об игре против доллара США в ожидании его дальнейшего ослабления.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в середине апреля Далио уже выражал опасения по поводу возможного краха мировой валютной системы.

По его мнению, политика Трампа, включая тарифы, и растущий госдолг США могут спровоцировать кризис, превосходящий по масштабам 2008 год. Он считает, что текущие торговые конфликты и поведение некоторых развивающихся стран подрывают существующую международную экономическую структуру.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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