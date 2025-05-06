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6 мая 2025, 18:58 Читати українською

Тайваньский доллар рекордно вырос — это сигнал о проблемах для доллара США

Валютный рынок Азии фиксирует масштабный приток капитала, что ослабляет доллар США. Об этом пишет Reuters.

Валютный рынок Азии фиксирует масштабный приток капитала, что ослабляет доллар США.

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Валютные изменения

Рекордный рост тайваньского доллара в пятницу и понедельник повлек за собой укрепление валют Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, Китая и Гонконга. «Эффект от рекордного роста тайваньского доллара… распространился за пределы острова», — отмечает издание. Брент Доннелли со Spectra Markets сравнил соотношение доллара США к тайваньскому с «канарейкой в шахте», указывая на снижение спроса на американскую валюту в Азии.

Исторический контекст

Луи-Винсент Гаве из Gavekal Research называет ситуацию «азиатским кризисом наоборот». Если в 1997—1998 годах отток капитала привел к краху валют региона, то сейчас Азия накопила огромные долларовые резервы. «После азиатского кризиса азиатские сбережения… имели тенденцию к перераспределению в казначейские облигации США. Теперь эта торговля внезапно перестала быть беспроигрышной», — объяснил Гаве. Только в Китае депозиты в долларах составляют $959,8 миллиарда.

Причины ослабления доллара

Агрессивная тарифная политика Дональда Трампа взорвала доверие к доллару. Эксперты предполагают возможность «сделки Мар-а-Лаго» для ослабления американской валюты. «Основной причиной стал агрессивный подход президента США Дональда Трампа к пошлинам», — отмечает Reuters. Приток капитала в Азию и отказ от доллара могут стать серьезным вызовом финансовой стабильности США.

Источник: Минфин
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