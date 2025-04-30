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30 апреля 2025, 8:51 Читати українською

Рэй Далио спрогнозировал крах мирового денежного порядка

Миллиардер и бывший CEO хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио опубликовал заметку о тарифной войне. В ней он заявил, что текущий мировой денежный порядок находится на грани краха. Об этом пишет incrypted.

Миллиардер и бывший CEO хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио опубликовал заметку о тарифной войне.

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Прогноз Далио

Миллиардер заявил, что некоторые люди считают влияние тарифов на мировой рынок кратковременным фактором и что эффект от него сойдет на нет по мере заключения новых договоренностей США с другими странами.

Но есть и противоположное мнение: «Однако сейчас я слышу от большого и растущего количества людей, которым приходится сталкиваться с этими проблемами, что уже слишком поздно. Например, многие экспортеры и импортеры говорят, что им нужно значительно сократить свои сделки на американском рынке. Они признают, что что бы ни случилось с тарифами, эти проблемы не исчезнут, и что радикальное сокращение взаимозависимости с США — это реальность, к которой нужно готовиться», — подчеркнул Далио.

По мнению эксперта, независимо от того, до каких итогов придут переговоры между США и Китаем, большие контрагенты в этих странах уже должны искать альтернативу. При этом, по словам Далио, роль США как крупнейшего потребителя товаров и поставщика долговых обязательств более не может.

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Это производит раздробленность глобальной экономики. Она, в свою очередь, может привести к ослаблению валют и росту геополитических рисков. Именно это Далио подразумевает под крахом текущего мирового денежного порядка.

По мнению эксперта, это только вопрос времени, когда другие страны станут формировать собственные торговые сети, используя альтернативные валюты. Далио призвал американские власти к более спокойным и скоординированным действиям для устранения торговых дисбалансов и повышения самодостаточности.

Он считает необходимым прежде всего решить проблему государственного долга США.

Напомним

Введение пошлин на импортируемые товары президентом Дональдом Трампом привело к высокой волатильности как на криптовалютном, так и фондовом рынке.

После этого глава государства принял решение ужесточить условия для Китая, поставив другие тарифы на паузу. В конце концов, он допустил смягчение условий, что, со своей стороны, вызвало всплеск активности трейдеров и рост, в частности криптоактивов.

Источник: Минфин
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