Администрация Дональда Трампа в начале 2025 года обратилась в Украину с предложением принять депортированных из США лиц, являющихся гражданами других стран. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренние документы, передает «Европейская правда».
США предлагали Украине принимать депортированных граждан третьих стран — The Washington Post
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Детали предложения
Документы, датированные январем-маем 2025 года, не уточняют ответ Украины, но отмечают, что предложение касалось депортации иностранцев, несмотря на войну и отсутствие действующих аэропортов. Украинский дипломат сообщил, что правительство ответит после формирования позиции. Два украинских чиновника анонимно заявили, что вопрос не дошел до высшего руководства, и политического давления со стороны США не было.
США о депортациях
Администрация Трампа активно вовлекает другие страны в прием депортированных, используя стимулы и угрозы. Сальвадор, Мексика, Коста-Рика и Панама согласились принимать таких лиц: например, Сальвадору выделили миллионы долларов, а Панаме угрожали возвращением контроля над каналом. «Администрация Трампа активно работает над тем, чтобы больше государств соглашались принимать депортированных из третьих стран», — пишет издание.
Контекст и реакция
Предложение Украине поступило в начале работы новой администрации, когда США рассматривали упразднение статуса для украинцев в Штатах. Украинский дипломат отметил, что военное положение усложняет такие инициативы, несмотря на опыт приема депортированных украинцев. Бывшие американские чиновники назвали диалог с Киевом «непривычным» для дипломатии.
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