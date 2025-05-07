США предлагали Украине принимать депортированных граждан третьих стран — The Washington Post

Администрация Дональда Трампа в начале 2025 года обратилась в Украину с предложением принять депортированных из США лиц, являющихся гражданами других стран. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренние документы, передает «Европейская правда».

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Детали предложения

Документы, датированные январем-маем 2025 года, не уточняют ответ Украины, но отмечают, что предложение касалось депортации иностранцев, несмотря на войну и отсутствие действующих аэропортов. Украинский дипломат сообщил, что правительство ответит после формирования позиции. Два украинских чиновника анонимно заявили, что вопрос не дошел до высшего руководства, и политического давления со стороны США не было.

США о депортациях

Администрация Трампа активно вовлекает другие страны в прием депортированных, используя стимулы и угрозы. Сальвадор, Мексика, Коста-Рика и Панама согласились принимать таких лиц: например, Сальвадору выделили миллионы долларов, а Панаме угрожали возвращением контроля над каналом. «Администрация Трампа активно работает над тем, чтобы больше государств соглашались принимать депортированных из третьих стран», — пишет издание.

Контекст и реакция

Предложение Украине поступило в начале работы новой администрации, когда США рассматривали упразднение статуса для украинцев в Штатах. Украинский дипломат отметил, что военное положение усложняет такие инициативы, несмотря на опыт приема депортированных украинцев. Бывшие американские чиновники назвали диалог с Киевом «непривычным» для дипломатии.