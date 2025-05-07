США предлагали Украине принимать депортированных граждан третьих стран — The Washington Post

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 мая 2025, 11:13 Читати українською

США предлагали Украине принимать депортированных граждан третьих стран — The Washington Post

Администрация Дональда Трампа в начале 2025 года обратилась в Украину с предложением принять депортированных из США лиц, являющихся гражданами других стран. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренние документы, передает «Европейская правда».

Администрация Дональда Трампа в начале 2025 года обратилась в Украину с предложением принять депортированных из США лиц, являющихся гражданами других стран.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали предложения

Документы, датированные январем-маем 2025 года, не уточняют ответ Украины, но отмечают, что предложение касалось депортации иностранцев, несмотря на войну и отсутствие действующих аэропортов. Украинский дипломат сообщил, что правительство ответит после формирования позиции. Два украинских чиновника анонимно заявили, что вопрос не дошел до высшего руководства, и политического давления со стороны США не было.

США о депортациях

Администрация Трампа активно вовлекает другие страны в прием депортированных, используя стимулы и угрозы. Сальвадор, Мексика, Коста-Рика и Панама согласились принимать таких лиц: например, Сальвадору выделили миллионы долларов, а Панаме угрожали возвращением контроля над каналом. «Администрация Трампа активно работает над тем, чтобы больше государств соглашались принимать депортированных из третьих стран», — пишет издание.

Контекст и реакция

Предложение Украине поступило в начале работы новой администрации, когда США рассматривали упразднение статуса для украинцев в Штатах. Украинский дипломат отметил, что военное положение усложняет такие инициативы, несмотря на опыт приема депортированных украинцев. Бывшие американские чиновники назвали диалог с Киевом «непривычным» для дипломатии.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+9
Три літри
Три літри
7 мая 2025, 11:22
#
Хай з кожним департованим присилають одну установку Patrion та десяток ракет — і тоді примимо.
+
0
TAN72
TAN72
7 мая 2025, 12:51
#
Свалку из мигрантов желают сделать 😡
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами