Торговый дефицит США в марте вырос до рекордного уровня, поскольку компании спешили импортировать товары, в том числе фармацевтическую продукцию, на фоне подготовки масштабных тарифов со стороны администрации Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли, сообщает Bloomberg.
Торговый дефицит США достиг максимума на фоне пошлин Трампа
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Разрыв в торговле товарами и услугами вырос на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $140,5 млрд. По оценкам экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидалось, что дефицит составит $137,2 млрд.
Импорт потребительских товаров вырос рекордными темпами — прежде всего из-за крупнейших в истории поставок фармацевтической продукции. Также вырос ввоз производственного оборудования и автотранспорта.
Резкое увеличение дефицита торгового баланса в первом квартале явилось ключевой причиной сокращения экономики США впервые с 2022 года.
ВВП в январе-марте снизился на 0,3% в годовом исчислении, а чистый экспорт сократился почти на 5 процентных пунктов — самый большой показатель за всю историю наблюдений.
Стоимость всего импорта в США подскочила на 4,4% до рекордного уровня, в то время как экспорт вырос всего на 0,2%.
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Впрочем, по оценкам Bloomberg, волна импорта, вызванная попытками опередить введение пошлин, идет на убыль — об этом свидетельствует снижение объемов контейнерных перевозок из Китая в США после 16 апреля. По мере сокращения торгового дефицита это, вероятно, поддержит краткосрочное возобновление экономического роста.
Мартовский отчет также показал, что дефицит торговли товарами из США и Ирландии резко возрос — до $29,3 млрд (с учетом сезонных колебаний).
Американские фармкомпании, в том числе Eli Lilly & Co. и Pfizer Inc., имеют в Ирландии почти два десятка заводов, поставляющих продукцию в США. В марте импорт фармацевтической продукции в США вырос на 71% и достиг рекордных $50,4 млрд.
Дефицит в торговле с Канадой сократился, в то время как разрыв с Мексикой остался вблизи рекордного уровня, зафиксированного в феврале. Торговый дефицит с Китаем снизился.
С учетом инфляции общий дефицит США в торговле товарами в марте вырос до рекордных $150,9 млрд.
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