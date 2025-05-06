Торговый дефицит США достиг максимума на фоне пошлин Трампа

Торговый дефицит США в марте вырос до рекордного уровня, поскольку компании спешили импортировать товары, в том числе фармацевтическую продукцию, на фоне подготовки масштабных тарифов со стороны администрации Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли, сообщает Bloomberg.

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Разрыв в торговле товарами и услугами вырос на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $140,5 млрд. По оценкам экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидалось, что дефицит составит $137,2 млрд.

Импорт потребительских товаров вырос рекордными темпами — прежде всего из-за крупнейших в истории поставок фармацевтической продукции. Также вырос ввоз производственного оборудования и автотранспорта.

Резкое увеличение дефицита торгового баланса в первом квартале явилось ключевой причиной сокращения экономики США впервые с 2022 года.

ВВП в январе-марте снизился на 0,3% в годовом исчислении, а чистый экспорт сократился почти на 5 процентных пунктов — самый большой показатель за всю историю наблюдений.

Стоимость всего импорта в США подскочила на 4,4% до рекордного уровня, в то время как экспорт вырос всего на 0,2%.

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Впрочем, по оценкам Bloomberg, волна импорта, вызванная попытками опередить введение пошлин, идет на убыль — об этом свидетельствует снижение объемов контейнерных перевозок из Китая в США после 16 апреля. По мере сокращения торгового дефицита это, вероятно, поддержит краткосрочное возобновление экономического роста.

Мартовский отчет также показал, что дефицит торговли товарами из США и Ирландии резко возрос — до $29,3 млрд (с учетом сезонных колебаний).

Американские фармкомпании, в том числе Eli Lilly & Co. и Pfizer Inc., имеют в Ирландии почти два десятка заводов, поставляющих продукцию в США. В марте импорт фармацевтической продукции в США вырос на 71% и достиг рекордных $50,4 млрд.

Дефицит в торговле с Канадой сократился, в то время как разрыв с Мексикой остался вблизи рекордного уровня, зафиксированного в феврале. Торговый дефицит с Китаем снизился.

С учетом инфляции общий дефицит США в торговле товарами в марте вырос до рекордных $150,9 млрд.