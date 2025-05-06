Цены на газ в Европе выросли на 4,3%

Европейский газ подорожал на фоне растущего спроса в Азии и сокращения поставок из Норвегии. Об этом пишет Bloomberg.

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Рост цен

Отмечается, что базовые фьючерсы выросли на 4,3%, что явилось самым большим дневным приростом за последний месяц.

Китайские импортеры вернулись к покупке сжиженного природного газа на спотовом рынке после длительной паузы, что обострило конкуренцию за поставку между Европой и Азией. Дополнительным фактором явился рост цен на нефть, к которой привязаны некоторые газовые контракты.

В то же время, техническое обслуживание на месторождениях в Норвегии, крупнейшего европейского поставщика, ограничило трубопроводные потоки. Ситуацию осложнили незапланированные остановки и похолодания в Европе, которые могут отсрочить заполнение хранилищ, в частности в восточных регионах.

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Цены на газ в Европе потеряли более 15% с начала апреля, что помогло ускорить накопление запасов, но в то же время усилило интерес к закупкам в других регионах. Голландские фьючерсы выросли на 3,6%.

Тем временем ЕС готовит запрет на новые газовые контракты с Россией, который должен вступить в силу до конца года. Это часть плана, направленного на полный отказ российских энергоносителей до 2027 года.

«Европейский рынок газа остается сложным для всех участников рынка из-за геополитической напряженности и неясного развития событий в европейском энергоснабжении», — заявила финансовый директор Uniper SE Ютта Донгес.