Европейский Союз планирует до 2027 года полностью прекратить импорт российского газа, что станет очередным шагом по разрыву энергетической зависимости от россии. Об этом сообщает Bloomberg.
ЕС хочет полностью запретить импорт российского газа до 2027 года
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Планы ЕС
В июне Европейская комиссия планирует представить предложение о запрете как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из россии. Ожидается, что эти ограничения вступят в силу постепенно и завершатся к концу 2027 года.
Кроме того, Еврокомиссия должна принять меры, предусматривающие прекращение остаточного импорта по действующим долгосрочным контрактам с российскими компаниями.
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Напомним
В 2023 году Евросоюз импортировал российский газ на сумму около $26 миллиардов.
Источник: Минфин
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