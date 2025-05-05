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5 мая 2025, 9:17 Читати українською

Berkshire Hathaway Баффета обновила рекорд по запасу денег на счетах

В первом квартале 2025 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета нарастила размер денежной подушки до $347,7 млрд, свидетельствуют данные из отчета за этот период. Это новый рекорд, отмечает Bloomberg. На конец 2024 года у Berkshire Hathaway на балансе было $334,2 млрд.

В первом квартале 2025 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета нарастила размер денежной подушки до $347,7 млрд, свидетельствуют данные из отчета за этот период.

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Портфель Баффета

Рост объема кэша на счетах свидетельствуют о том, что Баффет не воспользовался падением фондового рынка в первом квартале для инвестиций, пишет CNBC.

Более того, Berkshire Hathaway была нетто-продавцом на рынке акций десятый квартал подряд — разница между продажами и покупками достигла $1,5 млрд.
Чистая прибыль, которая складывается из операционной прибыли и прибыли по сделкам на фондовом рынке, снизилась на 64% до $4,6 млрд против $12,7 млрд годом ранее. Согласно отчетности, конгломерат понес убытки в размере около $713 млн из-за курсовой переоценки на фоне падения доллара к мировым валютам. В январе — марте 2025 года индекс доллара (DXY) снизился на 4%.

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В первом квартале убыток от сделок на фондовом рынке составил $5,04 млрд против прибыли $1,48 млрд годом ранее. В то же время Berkshire Hathaway не раз указывала, что этот показатель отображает в том числе результат по открытым позициям, по которым фактические прибыль или убыток не были зафиксированы. Поэтому данные по чистой прибыли за квартал, по утверждению компании, обычно не имеют смысла и могут вводить инвесторов, которые не разбираются в правилах финансовой отчетности, в заблуждение.

Важным маркером состояния Berkshire Hathaway является операционная прибыль, поскольку помимо инвестиционного портфеля, конгломерат управляет производственными предприятиями, а также компаниями в сфере страхования, коммунальных услуг, энергетики и железнодорожных перевозок. По итогам первого квартала 2025 года операционная прибыль здесь снизилась на 14,1%, до $9,6 млрд против $11,2 млрд годом ранее.

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Как пишет CNBC, значительная часть этого спада была обусловлена сокращением прибыли от страховой деятельности сразу на 48,6%, до $1,34 млрд. Berkshire заявила, что лесные пожары в Южной Калифорнии привели к убыткам в размере $1,1 млрд в первом квартале.

В первом квартале 2025 года самую большую долю в инвестиционном портфеле Bershire Hathaway по-прежнему занимали следующие пять компании:

  • American Express;
  • Apple;
  • Bank of America;
  • Coca-Cola;
  • Chevron.

Но их доля в портфеле сократилась с 71% на конец 2024 года до 69% к концу марта. По итогам прошлого квартала вес топ-5 компаний в портфеле также снизился — с 79% до 71%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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