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4 мая 2025, 16:40 Читати українською

Баффет критикует торговую политику Трампа и предостерегает от использования тарифов как оружия

Уоррен Баффет выступил с серьезным предупреждением об опасностях протекционизма, утверждая, что торговля не должна использоваться как политическое оружие, и называя тарифы «актом войны», который может привести к разрушительным последствиям.

Уоррен Баффет выступил с серьезным предупреждением об опасностях протекционизма, утверждая, что торговля не должна использоваться как политическое оружие, и называя тарифы «актом войны», который может привести к разрушительным последствиям.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости«Торговые тарифы — это акт войны… Торговля не должна быть оружием», — заявил председатель Berkshire Hathaway на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Торговые тарифы — это акт войны… Торговля не должна быть оружием», — заявил председатель Berkshire Hathaway на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway. Его комментарии прозвучали на фоне растущей обеспокоенности по поводу обострения торговой напряженности США.

Баффет, давно известный своим оптимизмом в отношении американской экономики, подчеркнул, что хотя США выиграли от свободной торговли, превращение её в оружие может быть контрпродуктивным. «Торговля может быть актом войны, и [тарифы] приводили к плохим последствиям», — добавил он.

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Администрация Трампа занимается масштабным пересмотром своей торговой политики, при этом президент вводит широкомасштабные тарифы на широкий спектр импортных товаров.

Эти шаги вызвали ответные меры со стороны основных торговых партнеров, спровоцировали волатильность на мировых рынках и усилили опасения относительно долгосрочного влияния на глобальные цепочки поставок и инфляцию.

Баффет подчеркнул преимущества глобального процветания, заявив: «Чем более процветающим становится остальной мир, тем лучше и безопаснее для нас [в Америке]».

Он также предостерег от изоляционистской торговой политики, предполагая, что отчуждение мирового сообщества может иметь серьезные долгосрочные последствия для Соединенных Штатов.

«На мой взгляд, это большая ошибка, когда у вас 7,5 миллиардов людей, которые не очень хорошо к вам относятся, и 300 миллионов говорят, как хорошо у нас дела», — сказал Баффет. «Я не думаю, что это правильно или мудро».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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