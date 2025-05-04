Уоррен Баффет уходит с должности после 60 лет работы

94-летний американский миллиардер Уоррен Баффет сообщил, что уходит с поста главного исполнительного директора Berkshire Hathaway и передает полномочия вице главе компании Грегу Абелю. Об этом сообщает Reuters.

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Решение миллиардера завершает эпоху для Berkshire после 60 лет управления Баффета, сделавшим его одним из самых известных и уважаемых инвесторов в мире.

«Я думаю, что пришло время, когда Грег должен стать главным исполнительным директором компании в конце года», — сказал Баффет, завершая ежегодное собрание Berkshire в субботу, 3 мая.

Он добавил, что все еще «останется здесь и, возможно, будет полезен в нескольких случаях», но «окончательное слово» будет за Абелем.

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По словам Баффета, Абель и большинство совета директоров Berkshire не знали о его планах до оглашения, хотя миллиардер сообщил об этом своим двум детям, являющимся директорами.

Совет директоров Berkshire соберется в воскресенье, 4 мая, чтобы обсудить переход.

62-летний Абель занимал должность вице главы Berkshire с 2018 года, а в 2021 году был назначен ожидаемым преемником Баффета в должности главного исполнительного директора.