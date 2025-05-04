В США вступили в силу 25-процентные пошлины на автозапчасти

В США вступили в силу объявленные месяц назад президентом страны Дональдом Трампом пошлины на определенные импортные автозапчасти: с полуночи субботы, 3 мая, по местному времени на них действует дополнительная пошлина в размере 25 процентов. Пошлины на готовые импортные автомобили вступили в силу еще в начале апреля, пишет DW.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно ранее озвученному заявлению президента США, на возмещение части введенных пошлин могут рассчитывать только производители, осуществляющие окончательную сборку своих автомобилей на территории Соединенных Штатов.

Кроме того, на автозапчасти не будут взиматься дополнительные пошлины на алюминий и сталь, введенные ранее Трампом, что должно помочь избежать двойного налогообложения. Об этих исключениях глава Белого дома объявил несколько дней назад, отреагировав тем самым на жалобы представителей отрасли. Однако это станет помощью только на короткий переходный период, уточнил Трамп.

Читайте: Трамп объявил 25% пошлины на импорт авто и запчасти. Акции автопроизводителей резко упали

Ожидание «эффекта домино»

Поскольку сборка около половины продаваемых в США автомобилей происходит за пределами страны, в частности в Мексике, представители отрасли неоднократно предупреждали о серьезных негативных последствиях действий администрации Трампа.

Так, на прошлой неделе автопроизводители призвали Трампа не вводить 25-процентные пошлины на импортные запчасти, поскольку, по их мнению, это нарушит поставки и вызовет «эффект домино», который приведет к сокращению продаж автомобилей и значительному повышению цен на них.

Кроме того, как отмечает агентство dpa, путаница возникла после новых заявлений Белого дома относительно правил автозапчастей из Канады и Мексики, на которые до введения дополнительных пошлин действовали определенные исключения.

Читайте: 2 апреля вступят в силу 25% пошлины на автоимпорт США: как изменятся цены на авто в Украине

По актуальным таможенным данным, эти автозапчасти освобождаются от 25-процентных пошлин, но «при определенных условиях», пишет агентство.