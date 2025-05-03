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3 мая 2025, 15:33 Читати українською

Меньше, чем у Трампа: Глава Укрпочты Смилянский назвал свою зарплату

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский раскрыл детали своей заработной платы за 2024 год, отметив, что является налоговым резидентом США и, кроме украинских налогов, платит налоги и американскому бюджету. Об этом он написал в телеграм-канале.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский раскрыл детали своей заработной платы за 2024 год, отметив, что является налоговым резидентом США и, кроме украинских налогов, платит налоги и американскому бюджету.

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Сколько зарабатывает СЕО Укрпочты

Смилянский отметил, что за прошлый год получил 11,7 миллиона гривен до налогообложения (включая доплату за работу с государственной тайной), что в среднем составило 970 тысяч гривен в месяц.

По его словам, премии, предусмотренные контрактом, он не получал с 2022 года по собственной инициативе.

Из этой суммы 2,4 миллиона гривен Смилянский уплатил как налоги в Украине, еще около 2,1 миллиона гривен — в бюджет США, где он зарегистрирован как налоговый резидент. По словам Смилянского, эти средства пошли в федеральный бюджет, из которого выделялась военная помощь Украине.

После уплаты налогов чистый годовой доход Смилянского составил 6,9 миллиона гривен или примерно $167 тысяч, что соответствует $13 900 в месяц. Для сравнения, Смилянский привел зарплату президента США $400 тысяч в год.

Заработная плата рядовых работников Укрпочты

По словам Смилянского, средняя зарплата рядовых работников «Укрпочты» тоже выросла.

«За время моей каденции средняя зарплата производственного персонала — почтальонов, водителей, операторов — выросла… до 15 728 гривен в 2024-м», — подчеркнул Смилянский.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
financialGenius
financialGenius
3 мая 2025, 16:40
#
Интересно как он может быть налоговым резидентом США не имея гражданства сша , если он живет в Украине … скорей всего на 99% уверен что он обладает гражданством США. Даже если была гринка и он покинул США , то уже не налоговый резидент …
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0
agsmith15
agsmith15
3 мая 2025, 17:14
#
Лучше бы уже Трампа взяли на пол ставки. Он там мемкоины какие-то запускает на млрд долларов, уже б в метавселенной жили.
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