Законопроект о криптоактивах не отвечает стандартам ЕС и угрожает безопасности — НКЦБФР

Законопроект о регулировании виртуальных активов, который 24 апреля поддержал Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики для рассмотрения в парламенте, требует значительных изменений из-за несоответствия европейским стандартам и риска безопасности. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на главу Нацкомиссии по регулированию ценных бумаг и фондового рынка (НКЦБФР) Руслана Магомедова.

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Проблемы с соответствием МиСА

Магомедов подчеркнул, что документ не соответствует европейскому регуляторному акту МiСА. «Но в том виде, как он был представлен на комитете, после доработки выглядит так, что есть что менять. И очень многое. Самое главное здесь то, что существует еще много несоответствий с МіСА», — заявил Магомедов. По его словам, это противоречит евроинтеграционным требованиям к украинскому законодательству.

Безопасные риски

Особую обеспокоенность вызывает норма об автоматической авторизации токенов без проверок. «Законопроект нужно проработать с точки зрения национальных интересов и национальной безопасности, потому что у него заложена норма о том, что доступ до виртуальных активов и криптопровайдеров из некоторых иностранных юрисдикций будет осуществляться без какой-либо даже предварительной верификации со стороны соответствующих государственных органов Украины, что в условиях полномасштабной войны может подчеркнуть риск. НКЦБФР ранее предлагала ввести упрощенную проверку токенов.