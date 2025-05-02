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2 мая 2025, 11:54 Читати українською

Биткоин вырос до $96 000, у Tether объяснили отказ от регистрации USDT по правилам MiCA: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалютБиткоин пересек отметку в $96 000 на волне активности краткосрочных инвестиций1 мая цена биткоина впервые с февраля превысила отметку в $96 000, а общая капитализация крипторинка достигла $3 трлн — самого высокого уровня с марта.
Фото: pixabay.com

Биткоин пересек отметку в $96 000 на волне активности краткосрочных инвестиций

1 мая цена биткоина впервые с февраля превысила отметку в $96 000, а общая капитализация крипторынка достигла $3 трлн — самого высокого уровня с марта.

К моменту написания новости цена первой криптовалюты составляет около $96 420. За сутки актив вырос на 1,4%, за неделю — на 2,8%.

Напомним, что биткоин закрыл апрель 2025 года с приростом в 14,08% после двух месяцев отрицательной динамики.

Аналитики CryptoQuant отметили активизацию краткосрочных инвесторов (STH), которая исторически предшествовала сильным восходящим трендам.

Резкий всплеск активности STH часто становится предпосылкой мощного ралли. Сейчас мы наблюдаем именно такую ​​картину", — объяснил эксперт под ником DanCoinInvestor.

Кроме того, автор CryptoQuant burak_kesmeci сообщил о значительном росте открытого интереса по фьючерсам на Binance — за 20 дней показатель прибавил $2,2 млрд.

«Активность на рынке фьючерсов свидетельствует о сохранении бычьего настроения и возможности дальнейшего роста», — заявил аналитик.

Глава Tether объяснил отказ от регистрации USDT по правилам MiCA

Генеральный директор Tether — эмитента стейблкоина USDT — Паоло Ардоино публично объяснил решение компании не проходить регистрацию по новым европейским правилам по криптоактивам (MiCA), назвав их «очень опасными для стейблкоинов». Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на выступление Ардоино на конференции TOKEN2049 в Дубае.

Руководитель Tether заявил, что компания не будет подавать заявку на соответствие MiCA для своего стейблкоина USDT, что может привести к его делистингу на биржах в ЕС.

«MiCA-лицензия — это очень опасно для стейблкоинов, и еще более опасно для малого и среднего банковского сектора в Европе. Я решил не подавать заявку, потому что должен защитить более 400 млн пользователей по всему миру», — сказал он.

Одной из причин критики стало требование MiCA хранить 60% резервов стейблкоинов в страховых депозитах в европейских банках, что, по словам Ардоино, может привести к их банкротству.

«Я люблю Европу, но, к сожалению, Европейский центральный банк больше заинтересован в продвижении цифрового евро как инструмента контроля за людьми», — отметил Ардоино.

После запуска MiCA в декабре 2024 года несколько криптобирж, включая Coinbase и Crypto.com, уже удалили из листинга USDT и другие стейблкоины, не соответствующие регуляции.

Отметим, что капитализация USDT превышает $149 млрд, а экспозиция Tether в государственные облигации США составила $120 млрд.

ETF на базе Solana и Litecoin имеют 90% шансов на запуск в 2025 году — Bloomberg

Аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас обнародовал новые прогнозы по поводу вероятного одобрения спотовых ETF на альтокины в США.

По его оценкам, наибольшие шансы на утверждение среди таких криптофондов имеют ETF Litecoin (LTC) и Solana (SOL) с вероятностью для каждого из них на уровне 90%.

Другие монеты, которые, по его словам, имеют высокие шансы, включают в себя:

  • Ripple (XRP) — 85%;
  • Hedera (HBAR) — 80%;
  • Dogecoin (DOGE) — 80%;
  • Cardano (ADA) — 75%;
  • Polkadot (DOT) — 75%;
  • Avalanche (AVAX) — 75%.

«Буду рад услышать прямо от Пола Аткинса, но все шансы выглядят достаточно высокими», — написал Балчунас, отвечая на обсуждение подхода Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США к криптоактивам, работающим на различных моделях консенсуса, таких как Proof-of-Work, таких как Proof-of-Work, Proof-of-Work, таких как Proof-of-Work.

Ожидается, что окончательные решения по большинству заявок SEC примет осенью 2025 года.

В Ethereum запустят «нейтральный ролап» без токена и руководителей

Независимые разработчики анонсировали запуск Ethereum R1 — «нейтрального ролопа» без собственного токена и централизованного управления.

Основная цель проекта — возвращение к фундаментальным ценностям Ethereum: децентрализации, открытости и нейтральности.

Вместо венчурного финансирования или продажи активов R1 будет полностью зависеть от добровольных пожертвований, что, по словам авторов, гарантирует его нейтральность и соответствие интересам экосистемы.

«Универсальные решения второго уровня должны быть простыми, взаимозаменяемыми и свободными от централизованного контроля или рискованного управления», — отметили создатели проекта.

Ethereum R1 базируется на технологическом стеке Surge от Nethermind и использует открытый код Taiko. ДАО Taiko будет получать 1% базовых комиссий сети до 2030 года или до полного сжигания всех комиссий.

Ожидается, что Ethereum R1 сразу заработает как роль второй стадии — полностью децентрализованная система под управлением смартконтрактов.

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Источник: Минфин
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