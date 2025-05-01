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1 мая 2025, 18:02 Читати українською

Зеленский ввел санкции против энергетических и металлургических компаний рф

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против энергетических и металлургических компаний России. Об этом заявил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против энергетических и металлургических компаний россии.
Фото: president.gov.ua

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Кто попал под санкции

  • 19 российских энергетических компаний группы «Новатек» — поставщики сжиженного природного газа (СПГ);
  • 4 компании-поставщики титана в рф (критический материал для производства ракет и другого оружия);
  • 2 металлургические компании российского олигарха Лисина;
  • сын Николая Азарова Алексей, ведущий бизнес на ВТО.

Под санкции попали Волжский абразивный завод и Волгабурмаш — первый является ключевым производителем карбида кремния в России, который используется для изготовления полупроводников и высокоточной электроники. Сотрудничает с подсанкционными компаниями российского ВПК («Ракетно-космический центр «Прогресс», ПАО «Яковлев» и т. д.). Продолжает экспорт в ЕС.

Кроме того, санкции применили к ОАО «Волгабурмаш» — крупнейшему российскому производителю инструментов для нефтегазовой, горнодобывающей и строительной отраслей.

По словам Власюка, «Волгабурмаш» активно наращивает экспорт в ЕС в то время, как государство-агрессор уничтожает его украинского конкурента — «Дрогобычский долотный завод» — целенаправленными ракетными атаками.

Кроме того, в санкционный список вошли «Стойленский горнообогатительный комбинат», «Волжский абразивный завод», «АСР», «ЕСАБ», «Магнитогорский электродный завод», «Пневморесурс», «Мелитопольский завод автотракторных запчастей», «МДК.

Зеленский также ввел в действие решение СНБО о применении санкций против ряда физических и юридических лиц. Среди попавших под них — Алексей Арестович, Павел Онищенко и Мирослав Олешко.

Соответствующие указы № 267, № 268 и № 269 появились на сайте Офиса президента.

Зеленский пояснил, что в этот санкционный пакет вошли компании, обеспечивающие российский ВПК.

«Это 36 компаний и 5 физических лиц, работающих в разных юрисдикциях: не только в российском, но обслуживают именно российское военное производство. В частности, это поставщики титана, металлургические предприятия, работающие в отрасли энергетики компании в машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнеров», — написал президент в Facebook.

Он отметил, что в целом сегодня введены три санкционных пакета СНБО. Еще один из них предусматривает санкции в отношении 106 субъектов, активно поддерживающих присутствие РФ на оккупированных территориях Украины. Кроме того, третий санкционный пакет предусматривает помещение в отношении 9 человек, которые «связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
1 мая 2025, 19:12
#
Нефтепровод дружба когда?
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
1 мая 2025, 19:14
#
Повеяло потужністю. интересно, глупый карлик надевает наполеоновскую треуголку, когда подписывает эти абсолютно ничего не значащие за пределами Украины санкции? у меня вопрос: этот фрик вообще собирается отменять указ РНБО о невозможности переговоров с путиным? или как обычно, указ есть, но выполнение необязательно? политические чучела.
+
0
R S
R S
1 мая 2025, 21:03
#
Когда будут санкции против Макдональдса и Кока-колы? Они тоже ведут бизнес на ТОТ.
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