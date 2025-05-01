Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против энергетических и металлургических компаний России. Об этом заявил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.
Зеленский ввел санкции против энергетических и металлургических компаний рф
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Кто попал под санкции
- 19 российских энергетических компаний группы «Новатек» — поставщики сжиженного природного газа (СПГ);
- 4 компании-поставщики титана в рф (критический материал для производства ракет и другого оружия);
- 2 металлургические компании российского олигарха Лисина;
- сын Николая Азарова Алексей, ведущий бизнес на ВТО.
Под санкции попали Волжский абразивный завод и Волгабурмаш — первый является ключевым производителем карбида кремния в России, который используется для изготовления полупроводников и высокоточной электроники. Сотрудничает с подсанкционными компаниями российского ВПК («Ракетно-космический центр «Прогресс», ПАО «Яковлев»
Кроме того, санкции применили к ОАО «Волгабурмаш» — крупнейшему российскому производителю инструментов для нефтегазовой, горнодобывающей и строительной отраслей.
По словам Власюка, «Волгабурмаш» активно наращивает экспорт в ЕС в то время, как государство-агрессор уничтожает его украинского конкурента — «Дрогобычский долотный завод» — целенаправленными ракетными атаками.
Кроме того, в санкционный список вошли «Стойленский горнообогатительный комбинат», «Волжский абразивный завод», «АСР», «ЕСАБ», «Магнитогорский электродный завод», «Пневморесурс», «Мелитопольский завод автотракторных запчастей», «МДК.
Зеленский также ввел в действие решение СНБО о применении санкций против ряда физических и юридических лиц. Среди попавших под них — Алексей Арестович, Павел Онищенко и Мирослав Олешко.
Соответствующие указы № 267, № 268 и № 269 появились на сайте Офиса президента.
Зеленский пояснил, что в этот санкционный пакет вошли компании, обеспечивающие российский ВПК.
«Это 36 компаний и 5 физических лиц, работающих в разных юрисдикциях: не только в российском, но обслуживают именно российское военное производство. В частности, это поставщики титана, металлургические предприятия, работающие в отрасли энергетики компании в машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнеров», — написал президент в Facebook.
Он отметил, что в целом сегодня введены три санкционных пакета СНБО. Еще один из них предусматривает санкции в отношении 106 субъектов, активно поддерживающих присутствие РФ на оккупированных территориях Украины. Кроме того, третий санкционный пакет предусматривает помещение в отношении 9 человек, которые «связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну».
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