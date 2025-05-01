Сын Трампа предсказал крах банков из-за криптовалют

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 мая 2025, 16:36 Читати українською

Сын Трампа предсказал крах банков из-за криптовалют

Сын президента США Эрик Трамп на конференции Token2049 предсказал закат крупных банков из-за криптовалют. Об этом пишет The Block.

Сын президента США Эрик Трамп на конференции Token2049 предсказал закат крупных банков из-за криптовалют.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Современные финансы сломаны», — подчеркнул Трамп в ходе дискуссии с основателем TRON Джастином Саном и соучредителем World Liberty Financial (WLF) Заком Виткоффом.

Он упомянул преследование семьи Трампов банками в прошлые годы и заявил, что криптовалюты заставят финансовые институты пожалеть об этом.

«Я верю, что криптомир захватит крупные банки. Я думаю, он оставит их в пыли», — добавил он.

По его мнению, банкам сложно внедрять инновации, так как их бизнес-модель зависит от комиссий. Трамп считает, что без нововведений финансовые учреждения станут ненужными.

«Они просто вымрут, потому что вы устраняете их функцию. Это как старая пленка и фотоаппарат», — заявил он.

Трамп добавил, что криптоиндустрия развивается в 100 раз быстрее банков.

«Ничто не сделает меня счастливее, чем увидеть их падение от рук тех самых людей, за которыми они охотились», — подчеркнул сын президента.

Он также отметил, что криптовалюты предоставляют финансовую свободу и «дают миру равные условия». По его словам, любой человек со смартфоном может получить доступ к финансам через цифровые активы, избавляясь от зависимости перед правительствами или ненадежными валютами.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
1 мая 2025, 17:52
#
Мінфін вміє відшукати експертів. Вчора знайшли експерта по ФОП який не знає розміру податків, сьогодні експерта по криптовалюті який криптовалюту бачив хіба що в новинах.
+
0
bonv
bonv
1 мая 2025, 17:55
#
Такий же балабол як і татко.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами