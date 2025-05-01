Сын Трампа предсказал крах банков из-за криптовалют

Сын президента США Эрик Трамп на конференции Token2049 предсказал закат крупных банков из-за криптовалют. Об этом пишет The Block .

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«Современные финансы сломаны», — подчеркнул Трамп в ходе дискуссии с основателем TRON Джастином Саном и соучредителем World Liberty Financial (WLF) Заком Виткоффом.

Он упомянул преследование семьи Трампов банками в прошлые годы и заявил, что криптовалюты заставят финансовые институты пожалеть об этом.

«Я верю, что криптомир захватит крупные банки. Я думаю, он оставит их в пыли», — добавил он.

По его мнению, банкам сложно внедрять инновации, так как их бизнес-модель зависит от комиссий. Трамп считает, что без нововведений финансовые учреждения станут ненужными.

«Они просто вымрут, потому что вы устраняете их функцию. Это как старая пленка и фотоаппарат», — заявил он.

Трамп добавил, что криптоиндустрия развивается в 100 раз быстрее банков.

«Ничто не сделает меня счастливее, чем увидеть их падение от рук тех самых людей, за которыми они охотились», — подчеркнул сын президента.

Он также отметил, что криптовалюты предоставляют финансовую свободу и «дают миру равные условия». По его словам, любой человек со смартфоном может получить доступ к финансам через цифровые активы, избавляясь от зависимости перед правительствами или ненадежными валютами.