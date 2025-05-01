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1 мая 2025, 11:10 Читати українською

NovaPay запускает кредитную карту со льготным периодом до 62 дней

Кредитная карта для частных клиентов уже доступна к открытию в приложении NovaPay. Оформив ее, пользователи будут иметь в кошельке две карты — основную дебетовую — для собственных средств, зачисление зарплаты, наложенный платеж — и кредитную — для удобных ежедневных расходов по кредитным средствам с долгим льготным периодом.

Кредитная карта для частных клиентов уже доступна к открытию в приложении NovaPay.

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Подробности

Грейс-период по кредитке NovaPay составляет до 62 дней — то есть в течение этого времени можно вернуть кредитные средства с уплатой льготной процентной ставки 0,00001% годовых — и распространяется на оплаты товаров и услуг в магазинах, в интернете, оплату мобильной связи, коммуналку, интернет, ТВ, страхование, образование оплату услуг по доставке посылок Новой почтой и наложенным платежом.

Как оформить

Оформить карту в приложении NovaPay можно буквально в несколько кликов, для этого нужно:

  • на главном экране выбрать раздел «Кредиты» и нажать «Оформить кредитную карту»;
  • подождать до 10 секунд результат кредитного скоринга;
  • ознакомиться с условиями и узнать доступный кредитный лимит;
  • подтвердить открытие кредитной карты с помощью кода с SMS-сообщения.

Кредитный лимит

Максимальный кредитный лимит составляет до 200 000 гривен. Базовая процентная ставка составляет 60% годовых, реальная — 79,59%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+9
Три літри
Три літри
1 мая 2025, 11:25
#
Абсолютно непотрібна річ
+
0
torn
torn
1 мая 2025, 14:08
#
Компанія Нова Пошта (NovaPay) безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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