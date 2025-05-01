Кредитная карта для частных клиентов уже доступна к открытию в приложении NovaPay. Оформив ее, пользователи будут иметь в кошельке две карты — основную дебетовую — для собственных средств, зачисление зарплаты, наложенный платеж — и кредитную — для удобных ежедневных расходов по кредитным средствам с долгим льготным периодом.
NovaPay запускает кредитную карту со льготным периодом до 62 дней
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
Грейс-период по кредитке NovaPay составляет до 62 дней — то есть в течение этого времени можно вернуть кредитные средства с уплатой льготной процентной ставки 0,00001% годовых — и распространяется на оплаты товаров и услуг в магазинах, в интернете, оплату мобильной связи, коммуналку, интернет, ТВ, страхование, образование оплату услуг по доставке посылок Новой почтой и наложенным платежом.
Как оформить
Оформить карту в приложении NovaPay можно буквально в несколько кликов, для этого нужно:
- на главном экране выбрать раздел «Кредиты» и нажать «Оформить кредитную карту»;
- подождать до 10 секунд результат кредитного скоринга;
- ознакомиться с условиями и узнать доступный кредитный лимит;
- подтвердить открытие кредитной карты с помощью кода с SMS-сообщения.
Кредитный лимит
Максимальный кредитный лимит составляет до 200 000 гривен. Базовая процентная ставка составляет 60% годовых, реальная — 79,59%.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2