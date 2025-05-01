NovaPay запускает кредитную карту со льготным периодом до 62 дней

Кредитная карта для частных клиентов уже доступна к открытию в приложении NovaPay . Оформив ее, пользователи будут иметь в кошельке две карты — основную дебетовую — для собственных средств, зачисление зарплаты, наложенный платеж — и кредитную — для удобных ежедневных расходов по кредитным средствам с долгим льготным периодом.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Грейс-период по кредитке NovaPay составляет до 62 дней — то есть в течение этого времени можно вернуть кредитные средства с уплатой льготной процентной ставки 0,00001% годовых — и распространяется на оплаты товаров и услуг в магазинах, в интернете, оплату мобильной связи, коммуналку, интернет, ТВ, страхование, образование оплату услуг по доставке посылок Новой почтой и наложенным платежом.

Как оформить

Оформить карту в приложении NovaPay можно буквально в несколько кликов, для этого нужно:

на главном экране выбрать раздел «Кредиты» и нажать «Оформить кредитную карту»;

подождать до 10 секунд результат кредитного скоринга;

ознакомиться с условиями и узнать доступный кредитный лимит;

подтвердить открытие кредитной карты с помощью кода с SMS-сообщения.

Кредитный лимит

Максимальный кредитный лимит составляет до 200 000 гривен. Базовая процентная ставка составляет 60% годовых, реальная — 79,59%.