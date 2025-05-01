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1 мая 2025, 9:52 Читати українською

Соглашение о недрах касается 57 минералов, в нем говорится о военной помощи США — ЕП

Соглашение между правительствами США и Украины «о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления» оставляет не детализированными ряд важных положений двустороннего сотрудничества и фиксирует, прежде всего, базовые, политические параметры. Об этом свидетельствует подписанный в Вашингтоне документ, с которым ознакомилась Европейская правда.

Соглашение между правительствами США и Украины «о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления» оставляет не детализированными ряд важных положений двустороннего сотрудничества и фиксирует, прежде всего, базовые, политические параметры.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Подробности

Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

Так, в соглашении действительно подробно описаны гарантии того, что оно не будет противоречить соглашениям Украины с ЕС и стремлению Украины к вступлению, а в случае появления такого противоречия во вступительном соглашении с Евросоюзом — положения соглашения с США должны быть пересмотрены.

Важно, что документ не подчиняет Украину американской правовой системе — споры разрешаются паритетно, на основе консультаций.

Также нет «права первой руки» для компаний из США в получении лицензий на добычу минеральных ресурсов в Украине, однако американские компании должны иметь доступ к аукционам или переговорам по покупке таких минералов на условиях, не хуже других покупателей.

Читайте: Украина и США подписали соглашение о недрах. Что она предполагает

В соглашении прописан перечень полезных ископаемых, добычи которых оно касается. Речь идет об украинской добыче алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, гольмию, индию, иридию, лантана, лития, лютецию, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тербия, тербия урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа, причем речь идет только о новых месторождениях, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. Этот список может быть расширен только с согласия сторон.

Соглашение не регулирует добычу и доходы от добычи других ископаемых. Также она не касается доходов от украинской инфраструктуры, как первоначально предлагали США.

Украина инвестирует в общий фонд доходы от продажи лицензий и рентные платежи от добычи этих ископаемых, но имеет право перечислять средства.

Вкладом США будут, в частности, новые поставки оружия для ВСУ. «Если […правительство США] будет оказывать правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный вклад США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи», говорится в соглашении.

Впрочем, некоторые заявленные премьером нормы не описаны в соглашении. Да, в ней нет упоминания о принципах управления фондом, а также об обязательствах США не забирать из фонда доходы в течение 10 лет, а реинвестировать 100% средств в восстановление Украины. Эти позиции должны быть прописаны в следующем соглашении, текст которого готовится.

Источник: Минфин
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