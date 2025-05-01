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1 мая 2025, 9:15 Читати українською

В ЕС подтвердили, что не продлят «торговый безвиз» с Украиной

Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мероприятий (АТЗ) для Украины (так называемый «торговый безвиз»), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС. Об этом на брифинге 30 апреля в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, передает «Европейская правда».

Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мероприятий (АТЗ) для Украины (так называемый «торговый безвиз»), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.
Фото: depositphotos

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Подробности

Гилл подчеркнул, что автономные торговые мероприятия, снимающие большинство барьеров для украинского экспорта в Евросоюз, не будут полностью упразднены: все детали либерализации торговли между Украиной и ЕС будут зафиксированы в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле (ГВЗСТ).

«Мы намерены обеспечить плавный переход к новому режиму, где все торговые договоренности будут закреплены в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле, которое мы имеем с Украиной», — заявил Олоф Гилл.

«Таким образом, мы намерены совершить переход, который позволит действию АТС закончиться, после чего все детали либерализации будут запрограммированы в ГВЗСТ», — уточнил он.

Спикер Еврокомиссии заявил, что «не может сказать, когда этот процесс начнется».

«Но это произойдет в скором времени и будет происходить структурированным способом, чтобы не оставалось места для сомнений», — подчеркнул он.

«Мы собираемся обеспечить, чтобы не было нужды в откате назад. Мы введем процесс, чтобы по истечении срока действия АОЗ способ, в который мы торгуем с Украиной на двусторонней основе, был полностью интегрирован в нашу ГВЗСТ», — подытожил Олоф Гилл.

Читайте: Бизнес просит Еврокомиссию сохранить «торговый безвиз» для Украины

Напомним

Правительство Украины совместно с Еврокомиссией работает над тем, чтобы избежать возвращения в действовавший до 2022 года режим торговли.

В начале апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС продлить «торговый безвиз» до конца 2025 года.

13 мая 2024 года Совет Е С после длительного и напряженного переговорного процесса одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год — до 5 июня 2025 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
R S
R S
1 мая 2025, 9:24
#
*** заканчивается, за всё надо платить.
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