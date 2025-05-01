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1 мая 2025, 8:34 Читати українською

На 1,3% меньше, чем в прошлом году: Как изменился объем IT-экспорта в первом квартале

В марте этого года объем IT-экспорта увеличился на 1,9% по сравнению с февралем и составил $545 миллионов. Украинской экономике это принесло на $10 миллионов больше. Об этом сообщает Львовский И Т Кластер со ссылкой на данные НБУ .

В марте этого года объем IT-экспорта увеличился на 1,9% по сравнению с февралем и составил $545 миллионов.
Фото: depositphotos

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В то же время, эти показатели на 3,5% или $20 миллионов меньше по сравнению с мартом 2024 года.

Первый квартал 2025 года принес украинской экономике 1,57 миллиарда долларов. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $21 миллион. Также его показатели на 5,9% или $99 миллионов меньше чем в 4 квартале прошлого года.

Читайте: Экспорт ИТ-услуг в феврале 2025 года увеличился и составил $535 миллионов

Доля компьютерных услуг в общей структуре экспорта всех услуг Украины в марте 2025 составила 42,6%. Это на 0,2% меньше по сравнению с февралем. Также это на 3,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В марте 2024 г. доля компьютерных услуг составляла 39% от экспорта всех услуг.

Читайте: По итогам 2024 года экспортная выручка ИТ-услуг уменьшилась на 4,1%

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в марте этого года составила $1,28 миллиарда, что на $28 миллионов или же 2,2% больше по сравнению с февралем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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