Белый Дом обвинил Amazon в измене из-за отображения тарифов под товарами

Белый дом раскритиковал Amazon за то, что компания хочет отображать тарифы Дональда Трампа рядом с ценой товаров на своем сайте. В администрации Трампа отметили, что это «вражеский ход», передает CNBC. На этом фоне акции Amazon упали на 2%, но впоследствии начали восстанавливаться.

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Что известно

Во вторник Amazon сообщил, что будет показывать под каждым товаром, сколько американцам придется переплачивать из-за тарифов Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома, Кэролайнн Левит отметила, что администрация рассматривает это как политическую провокацию.

Реакция Трампа

Репортер на брифинге спросил Левит и министра финансов Скотта Бессента, согласны ли они с тем, что шаг Amazon является «доказательством того, что именно американский потребитель, а не Китай, должен платить за эту политику».

Впрочем, ответа не прозвучало. Левит лишь сказала, что передает реакцию Дональда Трампа на решение Amazon.

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