Американцы ощущают влияние тарифов Трампа: цены на Temu удвоились

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Новые тарифы и их эффект

К 2 мая 2025 года товары стоимостью до 800 долларов освобождались от налогов благодаря правилу de minimis. Однако с этой даты на такие посылки из Китая налагается пошлина: 120% стоимости товара или минимальный сбор в $100 за единицу. Temu, принадлежащая PDD Holdings Inc., требует от клиентов платить эти сборы дополнительно к цене товаров. «Как результат, цены на отдельные продукты более чем удвоились, что может усилить опасения по поводу инфляционного влияния тарифов», — отмечает Bloomberg.

Анализ цен

По данным Bloomberg, анализ 14 отправляемых из Китая бестселлеров Temu показал, что налоги часто превышают стоимость самих товаров. Например, пошлина на удлинитель за $19,49 составляет $27,56, что в 1,41 раза больше цены товара. В то же время товары со складов в США остаются без дополнительного сбора, что сохраняет их цену стабильной. «Среди 80 наиболее рекомендованных товаров Temu, по данным Bloomberg, 66 позиций отправляются со складов в США», — добавляет издание.

Адаптация Temu и Shein

Temu и Shein Group Ltd. начали готовиться к изменениям, объявив о корректировке цен еще за неделю до введения новых тарифов 25 апреля 2025 года. Обе компании активно расширяют склады в США, чтобы снизить зависимость от прямых поставок из Китая. «Temu и его конкурент Shein Group Ltd. ранее заявляли, что начнут корректировать цены за неделю до вступления новых тарифов в силу», — пишет Bloomberg.